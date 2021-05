Gianluca Di Laura es un futbolista peruano de 30 años que juega como defensor y en la actualidad defiende la camiseta del Atlético San Francisco, club de la liga de fútbol de República Dominicana, que acaba de ficharlo por toda la temporada. Esta es la tercera experiencia del zaguero en el balompié del país caribeño, donde ya defendió a otros equipos como Delfines del Este (2017-2018) y Atlético Pantoja (2019-2020).

La ciudad que acoge actualmente a Gianluca se llama San Francisco de Macorís y, con solo una semana de trabajo, ya tuvo su primer partido con la casaquilla de Atlético San Francisco, aunque el resultado no fue el mejor: su escuadra perdió 1-3 ante Universidad O&M por la segunda jornada del campeonato dominicano.

Es preciso señalar que en la temporada 2019 se coronó campeón con Atlético Pantoja y eso permitió que Gianluca se ganara un nombre en el paraíso dominicano. Di Laura debutó a nivel profesional en 2012 con el club Cobresol de Moquegua, y luego fichó por Deportivo Municipal, entre otros. El año pasado jugó en el Deportivo Llacuabamba.

¿Cómo es la vida en República Dominicana?

En cuestión de restricciones y medidas de seguridad, acá está más relajado que en Lima. Igual hay toque de queda de lunes a viernes que inicia a las 9:00 p.m., mientras que sábados y domingos es desde las 7:00 p.m. La gente está tranquila, no se sabe de muchos casos por Covid-19. En cuestión de la liga si nos están haciendo las pruebas semanales por los protocolos. En ese sentido me siento tranquilo. Donde estoy ahora, es un pueblo tranquilo, como cualquier provincia tiene sus supermercados, no hay un mall grande. Hay mucho calor, pero uno se acostumbra.

Llegaste hace poco y jugaste el fin de semana, ¿más allá del resultado cómo te sentiste?

Sí, llegué el sábado por la noche y al siguiente sábado ya estaba jugando. Perdimos ante el campeón del año pasado. Ellos venían trabajando desde hace un mes porque dentro de poco jugarán la Copa del Caribe. Fue un partido parejo, nos meten goles de pelota parada y otro gol de salida. En un momento estuvimos 2-1 y pudimos empatarlo, pero no se dio. Me dejó buenas sensaciones porque en cinco entrenamientos tuve un buen desempeño ante uno de los equipos protagonistas de la liga.

¿Cómo se dio tu llegada a Atlético San Francisco?

El contacto me lo hace un compañero que yo tuve en el primer año que estuve en Delfines. Él me contactó y como que tengo cierto nombre ganado en la liga, hablé con el profesor y llegamos a un acuerdo en lo contractual y no lo dudé. Por entonces, estaba esperando algunas cosas en Perú, pero me puse fecha y preferí ir a la segura porque eran todos supuestos y no había nada concreto. Además, no estaba en situación de poder esperar.

¿Cómo describes al jugador dominicano?

Físicamente son fuertes, son rápidos, hay habilidad, pero les falta orden táctico. Muchas veces porque este es un país que ha empezado tarde a trabajar en el fútbol. Mejoró en los últimos años; sin embargo, muchos de los jugadores no han tenido una base como hay en Sudamérica, que desde los 6 u 8 años ya juegan y van creciendo progresivamente. Acá sobre la hora se fueron dando las cosas y falta un poco la base, pero las condiciones sí están. El dominicano es bien sociable y alegre.

¿Qué costumbre extraña tienen en República Dominicana?

Algunos clubes no concentran y esas cosas pasan por temas de inversión y cultura. La liga sigue en crecimiento y cada vez los clubes invierten más y contratan jugadores de renombre. Eso ayuda a que el nivel sea bueno, ya no vienes a relajarte. Es una liga muy física, entrenamos a diario.

¿Juegan en sintético o en césped natural?

Este año por temas de protocolo han aprobado cinco estadios, de los cuales, uno es sintético y los otros son de césped natural. Las canchas sí te permiten jugar tranquilamente partidos profesionales. El sintético es bastante bueno y tiene su sistema de riego, la pelota corre y por las lluvias tienen buen drenaje. Las cinco sedes están aptas para jugar.

¿Cuántos extranjeros permiten en la liga de República Dominicana?

Se aceptan seis extranjeros por equipo. En mi club somos seis; hay cuatro colombianos, un haitiano y yo. Sabemos que somos uno de los clubes más humildes, pero el proceso se empezó tarde. Pero sí tenemos los objetivos claros para meternos en la liguilla.

Tú ya sabes lo que es salir campeón en República Dominicana

Sí, en el 2019 salí campeón con Atlético Pantoja. Conozco la liga y la mayoría aquí me conoce como yo a ellos.

¿Gritas en la cancha para ordenar a tus compañeros?

Sí, de hecho, sé que tengo un rol protagonista. Soy de los que más ordena porque más claro veo el panorama. Me toca hablar todo el partido.

¿Cuál es el objetivo que tienes con tu club?

El objetivo principal es tratar de estar dentro de los seis primeros. Eso me da dos meses de competencia y trabajo, más en una época difícil como la que estamos pasando, ya que es una bendición tener trabajo. Yo vine acá para tener minutos, y por eso estoy agradecido, ya que en mi país las puertas que toqué me las cerraron por equis motivos.

