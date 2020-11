Días felices son los que vive Gianluca Lapadula en la que es hasta ahora su primera semana en el país tras ser convocado a la Selección Peruana para jugar los partidos ante Chile y Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022.

El delantero ítalo-peruano, de 30 años, llegó por primera vez a Lima el pasado domingo y el lunes 9 se unió a la Selección Peruana para conocer a sus nuevos compañeros y entrenar con ellos de cara a los dos próximos retos en el camino clasificatorio al Mundial Qatar 2022.

Desde que pisó la Videna, Gianluca Lapadula ha sido muy bien recibido, no solo por el seleccionador nacional, Ricardo Gareca, sino también por todos los integrantes de la Blanquirroja, quienes le han hecho sentir como en casa y le han brindado todo su apoyo desde el primer contacto.

Pese a que todavía no se sabe si jugará como titular ante Chile - eso lo decidirá el técnico Gareca -, Gianluca Lapadula fue citado para participar en la sesión de fotos oficial de cara a la nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’. Fue su primera vez con la indumentaria principal del equipo de todos.

En el video compartido en las historias de Instagram de la Selección Peruana se puede ver cómo el ‘Bambino', vestido con el uniforme bicolor, ensaya un potente grito de gol frente a cámaras. Luego, se le aprecia posar mirando de frente para las respectivas fotografías oficiales.

Gianluca Lapadula, el grito de gol con la selección peruana. (Video: @SeleccionPeru)

El momento se tornó aún más especial con la moderna versión del clásico tema Y se llama Perú que se escucha de fondo. Además de ‘Lapagol’, quien también posó por primera vez con el uniforme de la selección mayor fue el zaguero Jean Pierre Rhyner, otra de las novedades en la convocatoria de Ricardo Gareca para los choques ante Chile y Argentina.

En tanto, Edison Flores y Alexander Callens también desfilaron frente a las cámaras para posar con la indumentaria blanquirroja. Si bien ambos jugadores fueron convocados para la primera fecha doble de las clasificatorias, no pudieron actuar con la selección pues sus clubes estadounidenses (DC United y New York City) no les dieron los permisos respectivos para viajar. Es por esa razón que todavía no tenían sus fotos oficiales con el nuevo uniforme principal.

Jean Pierre Rhyner, Edison Flores y Alexander Callens en la sesión de fotos. (Video: @SeleccionPeru)

Perú enfrentará a Chile en el Nacional de Santiago el viernes 13 a las 6:00 p.m. (hora peruana). Cuatro días después, el martes 17, recibirá en el Nacional de Lima a la selección de Argentina, que llegará con el astro del FC Barcelona, Lionel Messi.

