El delantero Gianluca Lapadula se motivó con la convocatoria de Ricardo Gareca para la fecha doble de noviembre - Eliminatorias Qatar 2022. El jugador del Benevento de la Serie A de Italia anotó un golazo este fin de semana, aunque su equipo perdió.

Ahora, después de que los peruanos vimos su performance este fin de semana, nos preguntamos cuándo estará listo su DNI y si llegará a los partidos contra Chile y Argentina por las Eliminatorias. El duelo ante los chilenos es en Santiago, mientras que a Argentina la mediremos en Lima.

¿Cómo van los trámites de Lapadula para obtener el DNI?

Según RPP, el delantero ítalo peruano ya tendría una ficha en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). ¿Qué sigue ahora? Que le entreguen su Documento Nacional de Identidad (DNI). Con eso, ya podría hacer su debut el 13 de noviembre con Chile.

¿Cuándo volverá a jugar Gianluca Lapadula?

Los peruanos queremos saber en qué ritmo futbolístico llegará Gianluca Lapadula a la selección peruana. La próxima oportunidad para verlo jugar es el sábado 7 de noviembre cuando enfrente al Spezia por la Serie A de Italia. Después de ese partido, tomaría vuelo para Perú.

¿Qué ha dicho Lapadula sobre la convocatoria?

“Estoy muy feliz por esta convocatoria que he querido fuertemente. El ‘staff’ de Benevento me está dando una gran mano para recuperarme físicamente. Me siento bien”, comentó el delantero después del partido de este fin de semana contra Hellas Verona.

Esta es la ficha de el Reniec de Gianluca Lapadula