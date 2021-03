En general, fue una buena actuación de los peruanos en el extranjero el último fin de semana. Anotaron Peña, Carrillo y Cueva. Tapia jugó los 90 minutos en España y Aquino se afianza en México. El único que no la pasó muy bien fue Gianluca Lapadula, delantero del Benevento de la Serie A de Italia.

En el segundo tiempo y después de chocar con el defensor senegalés Kalidou Koulibaly, quien recibió una tarjeta amarilla por la falta.

¿Qué lesión sufrió Lapadula?

Según fuentes de RPP Noticias, el atacante de 31 años solo tendría un esguince en el tobillo derecho y no siente dolor en la zona. Es decir, podría estar recuperado en poco tiempo.

Lo más probable es que, como medida de precaución, el delantero nacional no sea considerado en el duelo de este miércoles 3 ante Hellas Verona, pero eso no quiere decir que no llegará a la fecha doble de marzo.

Recordemos que Perú enfrentará a Bolivia y Venezuela por las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias Qatar 2022. La selección solo ha sumado un punto hasta el momento gracias al empate con Paraguay. Los otros tres encuentros (Brasil, Argentina y Chile) los perdió.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Napoli vs. Benevento: Lapadula salió cojeando tras chocar con Koulibaly. (Video: ESPN)