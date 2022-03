La lucha libre nacional está de regreso con Gladiadores 17: Mi Show, el que será el segundo evento tras el retorno de la empresa peruana a la actividad. Con los encuentros ya pactados, ¿qué sucederá este sábado 12 de marzo? Un antagonista será el encargado de dirigir la jornada. Aquí la historia.

Zero (c) vs. Cava por el Gran Campeonato de Gladiadores

El Gran Campeón, ‘El Heredero’ Zero, apostará su cinturón ante ‘Lo Más Real’ Cava. El actual monarca de la empresa tendrá que hacer frente al retador que viene de ganar una oportunidad titular tras vencer a Bad Boy Jr. Sin embargo, La Plaga podría interferir en sus planes.

Apocalipsis vs. LJ. Night

En un mano a mano, ‘La Leyenda’ Apocalipsis enfrentará al ‘Señor de la Noche’ LJ. Night. El primero llega de acumular un triunfo más a su cuenta tras derrotar a Farid; sin embargo, el segundo de ellos perdió en su último encuentro y ha prometido sacar el lado más oscuro de sí.

Bad Boy Jr. vs. Farid

Por otro lado, ‘El Presente’ Bad Boy Jr. enfrentará mano a mano a ‘El Talento Más Joven de la Lucha Libre Peruana’ Farid. El ‘Chico Malo’ continúa enojado por la forma en que perdió la oportunidad de pelear el Gran Campeonato, mientras que la promesa buscará de encaminarse en el triunfo.

Chavín vs. Azurín

También en un mano a mano, ‘El Asesino Peruano’ Chavín enfrentará a ‘El Futuro’ Azurín. En su debut en Gladiadores, el enmascarado no pudo conseguir un triunfo ante el campeón y necesita limpiarse la cara; eso sí, no la tendrá nada fácil tras el regreso de joven atleta a la marca.

Jhoan Stambuk vs. Seven

‘The Professional Dreamer’ Jhoan Stambuk luchará en un mano a mano ante ‘El Demonio’ Seven. La franja colombiana de This is Lucha buscará cobrar revancha de los ataques sufridos por La Plaga y el elegido para hacerle frente será nada menos que el enmascarado de rojo.

Reptil vs. Dr. Veneno

En otro mano a mano, ‘The Future Legend’ Reptil se verá las caras con ‘El Último Mohicano’ Dr. Veneno. La otra parte aún activa de This is Lucha quiere tomar venganza de los hostigamientos de La Plaga y será Veneno quien represente a su facción para cumplir el objetivo final: desarmar a la otrora facción local.

Para más información sobre cómo adquirir las entradas, costos y todo lo necesario sobre Gladiadores, puede ingresar a su página web www.gladiadores.vip o hacer clic en ESTE ENLACE.

