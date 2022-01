Llaves aparentemente imposibles, brincos desde la tercera cuerda y personajes dignos de una puesta en escena espectacular es lo que una persona que ha visto la WWE soñó hacer años atrás. Con Gladiadores y la reapertura de su Lucha Dojo, es posible iniciar en la lucha libre en el Perú; pero, ¿cómo hacerlo? Aquí te contamos todo sobre este deporte y su reciente alternativa.

Llamado Catch-As-Can en sus años dorados, por el lejano 1960 y calendarios posteriores, no tardó en desaparecer hasta que una década atrás, alrededor del 2010, volvieron a surgir empresas de lucha libre. Sin embargo, no fue hasta la efímera llegada de Imperio que el reflector en Sudamérica volvió a centrarse en Perú.

Tras ese impulso, varias marcas en el país volvieron a surgir o aparecieron; una de estas últimas fue Gladiadores. Instalados en Surquillo, empezaron a realizar shows semanales desde enero de 2019 y con luchadores nacionales e incluso algunos invitados del extranjero del circuito latinoamericano.

Foto: Diego Valdivia

Ya en septiembre del mismo año, el siguiente paso que se trazaron era formar atletas en este deporte de contacto y el denominado Gladiadores Lucha Dojo fue la iniciativa que lo hizo posible, al menos hasta el inicio de la pandemia del COVID-19. Con el retorno a la normalidad, también vuelven los eventos y, por supuesto, los entrenamientos con todo y los cuidados que amerita el contexto sanitario.

“La base de un buen espectáculo a futuro es la buena preparación y es bueno tener cambios generacionales”, explica la leyenda nacional, Apocalipsis. “Se trata no solo de trabajo físico, sino también técnico y táctico, todo un paquete que programamos para brindar un buen producto a los nuevos integrantes del dojo”, agrega sobre la formación que pueden ofrecer.

Foto: Roberth Salinas

¿Por qué Gladiadores Lucha Dojo es una buena opción para incursionar en este deporte?

Sin ir más lejos, sus entrenadores son los más calificados para esta labor. Jhoan Stambuk, Mansilla, Reptil y Apocalipsis han sido múltiples veces campeones nacionales; poseen un rodaje envidiable que se extiende por países como Chile, Colombia, Bolivia, Argentina e incluso México.

Jhoan Stambuk : ‘The Professional Dramer’, inició en 2013 y ha sido entrenado por importantes personajes sobre el cuadrilátero. Excampeón en su natal Colombia, ha competido ahí, en Chile, Ecuador y Perú. Ganador del torneo Último Gladiador, se encargará de dar la bienvenida a los nuevos prospectos.

: ‘The Professional Dramer’, inició en 2013 y ha sido entrenado por importantes personajes sobre el cuadrilátero. Excampeón en su natal Colombia, ha competido ahí, en Chile, Ecuador y Perú. Ganador del torneo Último Gladiador, se encargará de dar la bienvenida a los nuevos prospectos. Reptil : ‘The Future Legend’, incursionó en 2015 y desde entonces se ha dedicado a adquirir experiencia en el Yeyos Dojo de Guanchilo, en Chile. Excampeón múltiple en Perú, ha participado en giras por nuestro vecino del sur, donde fue parte del WWE Tryout en Latinoamérica en 2018.

: ‘The Future Legend’, incursionó en 2015 y desde entonces se ha dedicado a adquirir experiencia en el Yeyos Dojo de Guanchilo, en Chile. Excampeón múltiple en Perú, ha participado en giras por nuestro vecino del sur, donde fue parte del WWE Tryout en Latinoamérica en 2018. Mansilla : ‘El Danzak Luchador’, formado desde 2011, ha representado en empresas como Imperio Lucha Libre, GLL y LWA, esta última donde es hasta ahora el campeón más joven en su historia. También participante del WWE Latinamerican Tryout, es el orgulloso ganador de la máscara de su mentor, Apocalipsis.

: ‘El Danzak Luchador’, formado desde 2011, ha representado en empresas como Imperio Lucha Libre, GLL y LWA, esta última donde es hasta ahora el campeón más joven en su historia. También participante del WWE Latinamerican Tryout, es el orgulloso ganador de la máscara de su mentor, Apocalipsis. Apocalipsis: ‘La máscara más valiosa de Sudamérica’, con más de 20 años de experiencia, es considerado una leyenda en actividad. Entrenado por el japonés Makoto Morimitsu, ha sido campeón en Bolivia, Ecuador y Perú, extendiendo su legado por los países mencionados, además de Colombia, Argentina, Brasil y México.

“Las personas que entren al dojo necesitan saber que lo que se les viene no es juego y no es fácil. Se trata de trabajo duro y sacrificado; lo más bonito de este deporte es el proceso”, explica Mansilla, uno de los mentores del Gladiadores Lucha Dojo. Y es que también habrá restricciones en el recinto y todo ligado a la pandemia que aún atravesamos.

Foto: Diego Valdivia

Dentro de las reglas que maneja el lugar se encuentran, entre otras, seguir los horarios de acuerdo a su nivel, usar doble mascarilla de 3 pliegues o KN95, no ingresar con síntomas de COVID-19, entre otras normas para mantener un sitio seguro para todos y con el respeto que la disciplina amerita.

Niveles y horarios del Gladiadores Lucha Dojo

Nivel 1 (principiantes y nuevos alumnos)

Turno mañana : Lunes, miércoles y viernes de 8 a. m. a 10 a. m.

: Lunes, miércoles y viernes de 8 a. m. a 10 a. m. Turno noche : Martes y jueves de 7:30 p. m. a 9:30 p. m.

: Martes y jueves de 7:30 p. m. a 9:30 p. m. Ambos turnos: Sábados de 9 a. m. a 11 a. m. y domingos de 11 a. m. a 1 p. m.

Nivel 2 y 3 (Intermedios y avanzados)

Turno mañana : Lunes, miércoles y viernes de 8 a. m. a 10 a. m.

: Lunes, miércoles y viernes de 8 a. m. a 10 a. m. Turno noche : Lunes, miércoles y viernes de 7:30 p. m. a 9:30 p. m.

: Lunes, miércoles y viernes de 7:30 p. m. a 9:30 p. m. Ambos turnos: Sábados de 11 a. m. a 1 p. m. y domingos de 11 a. m. a 1 p. m.

Para más información, puedes consultar en la página de www.gladiadores.vip o a través de sus redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, incluso seguirlos a través de YouTube para disfrutar de su contenido. De hecho, su decimosexto evento se realizará el próximo 13 de febrero el cual se podrá disfrutar de manera virtual.

Foto: Christian Peralta

“Siento que las personas que entrenan aquí solo quieren mejorar y aprender nuevas cosas. No hay público, no hay aplausos, no hay fotos. Solo es trabajo duro en silencio. Es puro amor al deporte”, concluye Mansilla.

