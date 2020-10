Google Meet se ha convertido en una herramienta clave para realizar videoconferencias y clases virtuales en los últimos meses. La aplicación no solo es usada para el teletrabajo o temas educativos, sino también para seguir manteniendo el contacto con amigos y familiares durante la pandemia del COVID-19. Las personas pueden acceder desde una computadora o dispositivo iOS y Android.

Cabe destacar que la grabación de videoconferencias de la app está disponible en G Suite Enterprise, G Suite Enterprise for Education, G Suite Essentials y G Suite for Education. De acuerdo la página de soporte de Google Meet, solo se puede grabar con la versión Meet para computadoras. En el caso de dispositivos móviles, los usuarios recibirán una notificación cuando comience o se detenga la grabación, pero no tendrán oportunidad para controlarla. Estos son los tips que brinda la aplicación:

¿Quiénes pueden grabar una reunión?

Para grabar una reunión, un administrador de G Suite debe activar la grabación en tu cuenta.

Para poder grabar, se debe cumplir con estos requisitos:

Ser el organizador de la reunión

Pertenecer a la misma organización que la persona que creó la reunión

Ser profesor (no alumno) y haber accedido a tu cuenta de G Suite

¿Cómo iniciar una grabación en Google Meet?

Abre Meet inicia o únete a una reunión .

o . Haz clic en Más Grabar reunión .

. Espera a que comience la grabación. Los demás participantes recibirán una notificación cuando se inicie o detenga la grabación.

Cuando termines, haz clic en Más Detener grabación . La grabación también se detendrá cuando todos abandonen la reunión.

. La grabación también se detendrá cuando todos abandonen la reunión. Haz clic en Detener grabación nuevamente para confirmar.

nuevamente para confirmar. Espera a que el archivo de la grabación se genere y se guarde en la carpeta Grabaciones de Meet del organizador, en Mi unidad .

Se enviará un correo electrónico con el vínculo de la grabación al organizador de la reunión y a la persona que la haya grabado.

¿Cómo reproducir, compartir, descargar o guardar una grabación?

En Google Drive

Las grabaciones se guardan en una carpeta de Drive del organizador de la reunión, en Mi unidad > Grabaciones de Meet. Sin embargo, si el organizador cambia o si la reunión tiene lugar fuera del horario programado en Calendario, se envía el vínculo de la grabación al creador original del evento.

Para compartir una grabación, haz lo siguiente:

Selecciona el archivo Compartir .

O bien haz clic en Vínculo pega el vínculo en un correo electrónico o mensaje de chat.

Para tener mejores resultados, descarga la grabación y, luego, reprodúcela en la computadora:

Selecciona el archivo y haz clic en Más Descargar .

Haz doble clic en el archivo descargado para reproducirlo.

En Drive, haz doble clic en la grabación para reproducirla. Aparecerá el mensaje “Aún se está procesando” hasta que el archivo esté listo para verlo en línea.

Para agregar una grabación a Mi unidad, selecciona el archivo y haz clic en Agregar a Mi unidad .

Desde un vínculo de correo electrónico

Se enviará un correo electrónico con el vínculo de la grabación al organizador de la reunión y a la persona que la haya grabado.

En el correo electrónico, haz clic en el vínculo y espera a que se abra la grabación.

Selecciona una opción:

Para reproducir la grabación, haz clic en Reproducir .

Para compartir la grabación, haz clic en Más Compartir. Ingresa los nombres o las direcciones de correo electrónico de los usuarios con los que quieras compartirla y haz clic en Listo.

Sugerencia: También puedes copiar y compartir un vínculo.

Para descargar el archivo, haz clic en Descargar.

Para agregar la grabación a la carpeta actual, haz clic en Agregar a Mi unidad .

En el evento de Calendario de Google

Si la grabación se inicia a la hora programada de la reunión, se vinculará al evento de Calendario de Google. Los participantes de la reunión que pertenezcan a la misma unidad organizativa que el organizador de la reunión recibirán acceso a la grabación automáticamente. Esto solo es válido para las reuniones creadas a través de Calendario de Google.

¿Cómo ingresar a una reunión en Google Meet?

Ve a Google Meet .

. Si tienes un código de reunión, introdúcelo en el campo “Introduce el código de reunión” haz clic en Unirse .

. Si quieres iniciar una reunión, haz clic en Nueva reunión .

. Elige una opción:Obtener un enlace de reunión para compartir: se generará un enlace de reunión que podrás compartir con otras personas para reunirte con ellas, ya sea en el mismo momento o más tarde. Copia y pega el enlace de la reunión en un navegador o escribe el código en el campo “Introduce el código de reunión” haz clic en Unirse.Iniciar una reunión al instante: crea una reunión para unirte a ella al instante.Programar en Google Calendar: para programar una reunión, se te dirigirá a Google Calendar .

