Redacción EC
Lotería Nacional de Panamá del viernes 19 de diciembre

Revisa los resultados del sorteo de la . También puedes consultar en esta nota los números ganadores de las ediciones anteriores.

Recuerda que el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza a las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.

19:29

¿CUÁNTO PODRÍAS GANAR CON EL PREMIO MAYOR DEL GORDITO?

Para el sorteo de hoy, viernes 19 de diciembre, el primer premio pagará $1.004,000.00.

19:28

¿CUÁNTO PAGA EL SEGUNDO PREMIO DEL GORDITO?

Segundo premio: en esta opción, la fracción paga $8 mil y el billete entero, $360 mil; además, con la serie y folio el billete ganador pagará $10 mil que corresponde a Bonos de Incentivo.

19:28

¿CUÁNTO GANA EL TERCER PREMIO DEL GORDITO?

Tercer premio: con las tres primeras o tres últimas cifras se gana $10 dólares; mientras con las dos últimas cifras, se gana $1 dólar.

19:27

¿CÓMO VER EL SORTEO "GORDITO DEL ZODIACO"?

Este viernes, minutos antes de la 3:00 de la tarde, podrás seguir el sorteo del Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Panamá a través de este en directo de El Comercio. También por las señales de Telemetro y Medcom GO.

19:27

¿CUÁNTO VALE EL BILLETE PARA EL GORDITO DEL ZODIACO?

El signo zodiacal que identifica este sorteo de la Lotería Nacional de Panamá, que repartirá una suma millonaria, es el de Libra. El costo de la fracción de estos billetes es de dos balboas (B/2.00).

19:27

Conoce aquí los resultados del sorteo del Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Beneficencia, del viernes 19 de diciembre del 2025.

