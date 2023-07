No falta nada para la celebración de Fiestas Patrias. En este sentido, las empresas cuentan con cada vez menos no tiempo para depositar la Gratificación a sus trabajadores. Sin embargo, hay casos en los que no se respeta este plazo.

MIRA AQUÍ: La reacción de una ciudadana boliviana al conocer el mar peruano causa sensación en redes sociales

Si llegas a formar parte de este grupo que no recibe la Gratificación en los días establecidos, a continuación, te contamos cuáles son las fechas límites, cómo debes proceder para que te paguen y más.

Gratificación de julio: ¿qué pasa si mi centro de labores no me deposita en la fecha límite?

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) indica que no pagar u otorgar íntegra y oportunamente las gratificaciones, así como la bonificación extraordinaria, “constituye infracción grave en materia de relaciones laborales”.

MIRA AQUÍ: Mira la reacción de una influencer mexicana al probar ceviche peruano por primera vez

Por lo tanto, los trabajadores que no reciban este dinero extra tendrán que presentar una queja por el incumplimiento en el área donde corresponda recibir este tipo de reclamos en su centro de trabajo. De haber caso omiso, lo que corresponde es hacer una denuncia en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Esta institución se encargará de seguir el caso y exigirá que se produzca el pago. Si todavía no se ejecuta este, la empresa será multada y, dependiendo si es micro, pequeña, mediana o gran empresa, deberá pagar la una suma 500 soles hasta 120 mil soles.

De acuerdo a la Ley Nro. 27735, las personas que tienen derecho a recibir su gratificación son las que cumplan con los siguientes requisitos:

El trabajador debe estar sujeto a régimen privado.

En el caso de empresas pequeñas, el empleado tiene derecho a media gratificación tanto en los meses de julio y diciembre.

Los trabajadores que realicen sus labores bajo el régimen agrario también están considerados para recibir este beneficio económico.

Los trabajadores de entidades públicas que se encuentren bajo el régimen laboral de la actividad privada, también deberán recibir gratificación.

El Gobierno peruano declaró en estado de emergencia sanitaria a nivel nacional por el incremento de casos.