Julio es el mes donde los empleados reciben la tan esperada gratificación. Este pago equivalente a una remuneración íntegra del trabajador se entrega a aquellas personas que han laborado durante los últimos 6 meses. Pero la emergencia sanitaria del COVID-19, hizo que muchas empresas apliquen la suspensión perfecta de labores y despidos.

En base a esta información, una duda que ha surgido en los últimos días es si la gratificación de julio les corresponde a aquellos colaboradores que se encuentran actualmente en suspensión perfecta de labores.

¿Un trabajador en suspensión perfecta puede recibir gratificación?

La norma indica que los trabajadores que tienen derecho a gratificación son aquellos que se encuentran trabajando en la primera quincena de julio. Si un trabajar está en suspensión perfecta de labores durante esta etapa no podrá acceder al beneficio.

“A los trabajadores que no están laborando o han sido afectados por la suspensión perfecta, no les corresponde. No existen gratificaciones truncas por los meses que sí trabajaste, como enero, febrero o marzo”, indicó el abogado laboralista, Fernando Varela.

Pero existen excepciones:

Solo en el caso de que el Ministerio de Trabajo no haya aprobado la suspensión perfecta de un trabajador, esta persona si tendrá derecho a la gratificación, así como el reintegro del sueldo de los meses que estuvo en suspensión.

Por otra parte, si un trabajador es reincorporado a su centro de labores entre el 1 y 15 de julio, al estar con vínculo laboral vigente en el período de pago, esto le permitirá tener derecho a la gratificación, pero solo se le contará los meses laborados.

Fernando Varela manifestó que hay otros acuerdos personales entre trabajadores suspendidos o cesados con empresas en funcionamiento o paralizadas, donde sí contemplan el pago de la gratificación de julio.

¿Qué otras opciones tienen los trabajadores en suspensión perfecta?

El Ejecutivo indicó que los trabajadores en suspensión perfecta tienen derecho a acceder a parte de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), retirando un monto equivalente a su remuneración por cada mes que estén en suspensión.

Además, estos empleados pueden retirar hasta S/2000 extras de su AFP. Por último, tienen opción a recibir un bono de S/760 ofrecido por el Gobierno a todas las personas que han sido afectadas por la suspensión perfecta de laborales durante el estado de emergencia decretado en el país.

¿Qué trabajadores sí recibirán gratificación?

En el caso de los colaboradores que durante la emergencia sanitaria siguen realizando trabajo remoto, o tienen licencia por maternidad, vacaciones o cuentan con un descanso médico, las empresas están en la obligación de realizar el depósito de la gratificación.

¿Cómo evitar la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

VIDEO RECOMENDADO

Abogado resuelve interrogantes sobre gratificación de julio en tiempos de pandemia

Abogado resuelve interrogantes sobre gratificación de julio en tiempos de pandemia 07/07/2020