Un importante número de trabajadores del régimen laboral privado a nivel nacional recibirá - o ya recibió en las últimas horas - la gratificación de Navidad, que es equivalente a una remuneración completa (sin descuentos) y cuyo plazo máximo de pago es el martes 15 de diciembre.

De acuerdo con la Ley N° 27735, este beneficio se entrega dos veces al año, en los meses de julio (Fiestas Patrias) y diciembre (Navidad), y los empleadores están obligados a realizar dicho abono porque así lo establece el marco legal vigente.

Tienen derecho a recibir la gratificación los trabajadores de la actividad privada que tengan un contrato a tiempo indefinido, a plazo fijo o a tiempo parcial. Es requisito que el trabajador haya laborado durante un semestre completo - es decir, de julio a diciembre - para que se haga acreedor a una gratificación equivalente a un sueldo extra.

En caso no sea así, recibirá un monto proporcional a la cantidad de meses trabajados. Cabe indicar que, junto con la gratificación, los trabajadores del sector privado también recibirán este mes una bonificación extraordinaria del 9% por los aportes a EsSalud (Seguro Social) que las empresas realizan de forma mensual (los trabajadores afiliados a una EPS recibirán el 6,75% del monto de la gratificación).

¿Un practicante tiene derecho a recibir gratificación?

No, a los practicantes no se les paga gratificación; no obstante, quienes se encuentren trabajando en esa condición tienen derecho a recibir una subvención adicional por cada seis meses de labores en la empresa.

¿Y si me encuentro en suspensión perfecta de labores?

En este caso, se tomará en cuenta los meses y días trabajados, sin considerar el período de la suspensión perfecta de labores, que no se computa para realizar el cálculo de la gratificación. Esto quiere decir que el trabajador que fue cesado temporalmente de sus labores puede recibir el beneficio de forma proporcional al tiempo que laboró en el último semestre.

¿Hasta cuándo tienen plazo las empresas para depositar la gratificación?

Hasta el martes 15 de diciembre de 2020, aunque algunas empresas suelen pagar este beneficio en los días previos a la fecha límite.

VIDEO RECOMENDADO

OMS pide no dar abrazos en Navidad para evitar contagios de COVID-19