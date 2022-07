Llega julio y, además de las celebraciones propias del mes, este destaca por la entrega de la Gratificación por Fiestas Patrias, un monto que le corresponde a empleados del sector privado y que equivale a todo un sueldo extra. Sin embargo, muchos peruanos y peruanas no saben qué hacer con este dinero; ante ello, Cristian Arens, autor del best seller “Código Dinero”, nos da algunos consejos para hacer buen uso de este ingreso extra que deberá ser abonado hasta este viernes 15 de julio por parte de los empleadores. ¿De qué se trata? Aquí los detalles.

TEN CLARO EN QUÉ GASTAS TU DINERO

¿Llegar a fin de mes y no tener el dinero suficiente para cumplir con las responsabilidades que uno se trazó hasta ese entonces? Suele ser un escenario -aunque indeseable- más común del que parece, sobre todo para aquellos que no tienen la costumbre de anotar sus gastos. Entonces, es importante empezar a hacerlo; analizar cuánto quieres ahorrar en el mes o en el año, omitir gastos prescindibles y organizar tus cuentas, considerando el ingreso de la gratificación, puede hacer la diferencia.

AUTOCONCIENCIA FINANCIERA SINÓNIMO DE CRECIMIENTO

Pese a las condiciones económicas de una persona, son las decisiones -acompañadas de otros factores- que toman las que pueden hacer la diferencia para mejor. Darse cuenta de que hay gastos excesivos y aprender de ello para evitarlo significará un gran cambio en las actitudes y costumbres económicas; en este caso, ahorrar la gratificación es una gran alternativa.

SEPARA LA GRATIFICACIÓN

Dividir cuentas y asignar un porcentaje de la gratificación para ello -de ser necesario- ayudará a aligerar las responsabilidades a futuro si decides pagarlas con este dinero. De hecho, esta técnica no solo es beneficiosa bajo este contexto; adaptarla a tus costumbres financieras puede contribuir a que los ahorros al ser prudente sean muchos mayores y duraderos.

REVISA BIEN TUS LÍNEAS DE CRÉDITO

Generar un buen historial crediticio al estar al día con los pagos no es trabajo de un corto período, para ello a gratificación puede ser útil para concluir alguna deuda pendiente y mejorar tus líneas de crédito. Eso sí, tan importante como manejarlas en caso tengas un préstamo en curso es no pedirlos en caso no se sepa manejar, pues podría provocar un desbalance en el patrimonio propio; claro está, algo negativo por donde se le vea.

ANÍMATE A INVERTIR

La bolsa de valores, el mercado inmobiliario, incluso las criptomonedas -si se hace de manera responsable y tras informarse debidamente- pueden ser opciones para que tu dinero se multiplique. Probar distintas opciones y trabajando con espacios con poca posibilidad de riesgo puede ser el motivo de generar un hábito rentable hacia el largo plazo.

INVIERTE EN TI

La conciencia financiera al revisar tus cuentas y planificar en qué se usa tu dinero no se trata de eliminar el consumo de entretenimiento o productos similares, sino de que no sea lo único que se busque. Planificar qué se desea a futuro, especialmente en cuanto al desarrollo personal e intelectual, puede traer muchas satisfacciones al tomar aquel curso que te ayude como profesional o, en cualquier caso, como persona. La prioridad eres tú.

“En estos momentos de crisis, darle un uso inteligente a las finanzas personales es fundamental. No saber cómo llegar a fin de mes no necesariamente es un signo de que no le alcance el sueldo a la persona, sino de que la mayoría veces simplemente la persona no es ordenada con sus gastos o no está acostumbrada a invertir. Eso puede cambiar”, sentencia Arens, fundador de InvertirJoven.