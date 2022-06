Ya han pasado varias semanas desde que nació Kai, el primer bebé de Greeicy Rendón y Mike Bahía. Desde entonces, la cantante ha estado envuelta en más de una polémica por cómo se ha expresado sobre su maternidad y la llegada de su hijo.

La colombiana ha vuelto pocas veces a sus redes sociales ya que asegura que Kai requiere mucho tiempo, comentando además a sus seguidores que su nueva etapa como madre es “un callejón sin salida”: “Es serio, un callejón de amor, un callejón precioso, un callejón de cosas maravillosas, pero sin salida”.

Ahora bien, en uno de los vídeos de sus historias de Instagram, Greeicy hizo una curiosa comparación de su bebé con los perros mientras miraba al pequeño en la cama:

“Siento que lo amo. En esta relación tan corta que tú y yo llevamos, siento que te amo mucho para la relación que llevamos construyendo y conociéndonos. Pero si esto es como los perros, que no debe tener comparación porque un hijo es un hijo, a un perro no lo pariste, pero si esto es como los perros que no paran de crecer, ay, hermano. Esto está peligroso, muy peligroso”.

Además, Rendón aprovechó para defenderse de quienes critican su papel de madre y quienes aseguran que no quiere a su bebé. En medio de risas dijo: “Y no digan ‘no quiere al hijo, no quiere al hijo’. ¡Lo amo!”, comentó mientras torcía los ojos.

Asimismo, señaló que la situación le parecía entretenida: “Me encanta tenerlos confundidos, que digan ‘no entiendo si lo quiere o no lo quiere’. Vámonos más brusquitos: ustedes qué dicen, ¿qué lo amo o que no lo amo? qué impresión les da”. Y con la pregunta en el aire, Greeicy creó una encuesta en la que la gente podía responder si creían que amaba o no a su bebé.

Por otro lado, la colombiana habló por primera vez de lo que podría ser su regreso a los escenarios y a la música, resaltando que pronto llegará el momento, pero por ahora se dedicará a ser madre.

“Pasaba a saludarlos y espero haber dejado varios punticos para ustedes porque a veces es imposible because my baby is my all time. Pero quiero hacer avances porque lo que viene... Ahorita estoy de mother all the time, pero solo pasaba a decirles que lo mejor está por venir y estoy feliz por eso. Ahora seguiré siendo madre”.

Fuente: Fucsia