Luego de que Rockstar Games anunció que lanzarían una reedición de su videojuego más famoso, los fanáticos de la popular franquicia no ocultaron su emoción. Eso sí, una de sus principales dudas fue qué títulos conformarían la denominada ‘Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition’.

De este modo, y por motivo del 20 aniversario del lanzamiento de GTA III, la desarrolladora hizo de conocimiento público que se trataría de tres de sus juegos más importantes: GTA III, GTA: Vice City y GTA: San Andreas. Fue a través de un video en redes sociales que la iniciativa se hizo oficial.

Y es que la espera de esta entrega fue enorme desde que se filtró que habían iniciados esfuerzos por la misma. Sin embargo, no fue hasta que la marca confirmó en su página web que se hizo oficia. Además, se supo que estará disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y Nintendo Switch.

Cabe destacar que, entre lo más resaltante de la reedición de este grupo de videojuegos, se encuentran las mejoras gráficas y en la jugabilidad más moderna para las tres entregas. “Mantiene el estilo y sensaciones clásicas de las originales”, se anunció previamente vía Twitter.

¿Cuándo se lanza GTA The Trilogy?

Las tres versiones remasterizadas del título de Rockstar Games, con todo y sus mejoras en el aspecto gráfico, saldrá a la venta este jueves 11 de noviembre de 2021 para los soportes mencionados.

