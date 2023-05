Miley Cyrus estuvo presente en la segunda entrega de “Guardianes de la Galaxia” interpretando el papel de Mainframe. Muchos preguntaron por qué la cantante no estuvo presente en la tercera parte y fue reemplazada por una actriz canadiense.

¿Quién reemplazó a Miley Cyrus para hacer el papel de Mainframe?

En la tercera parte de “Guardianes de la Galaxia”, el lugar de Miley fue ocupado por Tara Strong, quien le dio la voz al personaje de la saga. La joven actriz se hizo conocida por su personaje como Miss Minutes en Loki. Aunque, para quienes no conocen a Tara, formó parte de la ‘Era del Hielo’ donde interpretó al pequeño Bodoque, haciendo el lenguaje pre-lingüístico o no verbal del bebé que Sid, Manny y Diego salvan y regresan a sus padres.

¿Por qué Miley Cyrus no fue considerada en “Guardians of the Galaxy Vol. 3′?

El director James Gunn explicó el motivo por el cual decidió cambiar a Miley por Tara. Esto sucedió luego que un usuario de Twitter preguntara sobre la presencia de Cyrus en la saga.

“¿Miley Cyrus no pudo repetir su papel de Guardianes 2? ¿Era ese el mismo personaje?”, cuestionó un usuario con el nombre de Carter. Inmediatamente, Gunn respondió para aclarar por qué su decisión.

“Cyrus lanzó recientemente un nuevo álbum de estudio titulado Endless Summer Vacation. Todo apunta a que la cantante estuvo trabajando en este disco justo cuando se estaba rodando ‘Guardianes de la Galaxia’ Vol. 3, lo que habría impedido que participara”, expresó el director para evitar que este tema se tergiverse.

Según recoge Marca de una entrevista con el medio Buzzfeed en 2017, James explicó cómo Miley Cyrus llegó a formar parte del reparto de la película ‘Guardians of the Galaxy’. El director manifestó en ese entonces, que lo hizo luego de ver su participación en The Voice como jurado.

“Admiro el tono de voz de Miley. La encuentro divertida, simpática y dulce. Me gustó que se preocupara por los concursantes. Así que pensé que sería una persona divertida para tener como voz. Contacté con ella y ella dijo que sí. Entró y grabó, y fue un placer trabajar con ella”, contó Gunn.

¿Hermano de ‘Thor’ impidió la presencia de Miley Cyrus?

Tras esta noticia, por las redes sociales circulan rumores que el responsable de que Miley no esté presente en la tercera parte fue por el actor Liam Hemsworth, su expareja, hermano de Chris, quien da vida a Thor en las películas Marvel.

Chris nunca vio con buenos ojos la relación entre Miley y Liam, e incluso cuando se separaron expresó en una entrevista su emoción por la ruptura de su hermano. Actualmente, Miley y Liam se encuentran enfrentados por el tema de la cantante, “Flowers”, que estaría dedicado al menor de los Hemsworth, por sus presuntas infidelidades. Sin embargo, este sería solo un rumor y el motivo principal habría sido el tiempo de la artista.

¿Es la primera vez que Marvel cambia de intérprete a un personaje?

Mainframe no es el primer personaje que cambia de intérprete en el Universo Cinematográfico de Marvel. Hugo Weaving interpretó a Johann Schmidt en un inicio, pero luego fue reemplazado por Ross Marquand.

“Me encantó interpretar a Red Skull, fue muy divertido. Todos nos vimos obligados a firmar por tres películas: y pensé que Red Skull probablemente no regresaría en Capitán América, pero era posible que regresara como un villano en Los Vengadores. Para entonces, habían rechazado los contratos que acordamos, por lo que el dinero que me ofrecieron por Los Vengadores fue mucho menos que el que gané por la primera, y esto fue por dos películas”, reveló Weaving a Time Out luego de su salida de la película de Marvel mencionada.