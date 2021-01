4 de 11

GRUPO EL COMERCIO

“Tengo 92 años, cuánto más puedo vivir, un año, cinco o 10 años, no lo sé, solo le pido a Dios que me dé fuerzas para vivir y ver si algún día los gobiernos se preocupan por sus artistas. ¿Cuántos compañeros han dejado de existir, como Álvaro González y tantos otros? ¿Y qué recibieron? Nada. Lloro porque no hay derecho a hacernos esto”. Foto: César Campos para El Comercio.