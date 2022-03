Para felicidad de los rockeros peruanos, Guns N’ Roses llegará a nuestra capital para tocar en vivo el próximo 8 de octubre. La banda estadounidense conformada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan cantarán en el Estadio de San Marcos como parte de su “South American Tour 2022″. Este show será parte de la continuación de su exitoso “Not in This Lifetime Tour”, que marcó el reencuentro de los miembros originales de la banda tras varios años de distanciamiento.

El anuncio alegrará a los fanáticos peruanos de la banda, quienes en 2020 tuvieron que ver sus esperanzas de verlos en vivo apagarse luego de que su concierto programado para el 24 de noviembre fuera cancelado debido a la ola de contagios de coronavirus.

El concierto es particularmente importante para la agrupación, que celebra sus más de tres décadas de existencia dándonos hits como como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain”, “You Could Be Mine”, “Paradise City”, “Civil War”, “Patience”, “Don´t Cry” y “It’s So Easy”, entre otros.

Guns N’ Roses en Lima: Precio de entradas

La preventa de entradas para asistir al concierto de Guns N’ Roses en Lima se efectuará el sábado 25 y domingo 26 de marzo por medio de la web de Teleticket (www.teleticket.com.pe) y será exclusiva para las tarjetas de crédito y débito de Interbank, que obtendrán un 15% de descuento.

A partir del lunes 28 de marzo comenzará la venta general con cualquier medio de pago, mientras que las tarjetas de crédito y débito de Interbank tendrán un 10% de descuento. Esta modalidad también se realizará únicamente a través de la web de Teleticket.

Precio de las entradas para Guns N’ Roses en Lima





Preventa con el 15% de descuento con tarjetas Interbank (25 y 26 de marzo)

VIP: S/ 510Campo: S/ 224Platinium: S/ 1428Occidente A: S/ 460Occidente B: S/ 358Oriente A: S/ 460Oriente B: S/ 358Norte: S/ 184

Venta general con descuento del 10% con tarjetas Interbank (desde el 28 de marzo)

VIP: S/ 535Campo: S/ 235Platinium: S/ 1498Occidente A: S/ 482Occidente B: S/ 375Oriente A: S/ 482Oriente B: S/ 375Norte: S/ 193

Venta general con cualquier medio de pago (desde el 28 de marzo)

VIP: S/ 585Campo: S/ 257Platinium: S/ 1698Occidente A: S/ 527Occidente B: S/ 410Oriente A: S/ 527Oriente B: S/ 410Norte: S/ 211

