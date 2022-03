Axl Rose, Slash y Duff McKagan volverán a nuestro país como parte de su “South American Tour 2022″, la continuación de su exitoso “Not in This Lifetime Tour”, que marcó el reencuentro de su núcleo original tras varios años de distanciamiento, para celebrar más de 30 años de trayectoria y éxitos a lo largo de Sudamérica.

Los encargados de abrir el show serán los legendarios Molotov. Con casi 30 años de carrera, la banda mexicana es considerada una de las más importantes y trascendentales del rock hecho en Latinoamérica, gracias a éxitos como “Frijolero”, “Gimme Tha Power”, “El Mundo”, “Here We Kum”, “Rastaman-dita”, entre otros.

We're back, South America!🌹Presales coming soon…



Buenos Aires, Argentina: September 30

Montevideo, Uruguay: October 2

Santiago, Chile: October 5

Lima, Peru: October 8 pic.twitter.com/p1HHjs3cEU — Guns N' Roses (@gunsnroses) March 22, 2022

“Appetite for Destruction”, “GN´R Lies”, “Use Your Illuision I y II” y “Chinese Democracy”, sus aclamados álbumes de estudio, traen himnos generacionales como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain”, “You Could Be Mine”, “Paradise City”, “Civil War”, “Patience”, “Don´t Cry”, “It’s So Easy”, entre otros.

¿Dónde comprar entradas para Guns N’ Roses en Lima?

La preventa de entradas para asistir al concierto de Guns N’ Roses en Lima se efectuará el sábado 25 y domingo 26 de marzo por medio de la web https://teleticket.com.pe/guns-n-roses-peru-2022 y será exclusiva para las tarjetas de crédito y débito de Interbank, que obtendrán un 15% de descuento.

A partir del lunes, 28 de marzo, comenzará la venta general con cualquier medio de pago, mientras que las tarjetas de crédito y débito de Interbank tendrán un 10% de descuento. Esta modalidad también se realizará únicamente a través de la web de Teleticket.

Precio de las entradas para Guns N’ Roses en Lima

Preventa con el 15% de descuento con tarjetas Interbank (25 y 26 de marzo)

VIP: S/. 510

Campo: S/. 224

Platinium: S/. 1,428

Occidente A: S/. 460

Occidente B: S/. 358

Oriente A: S/. 460

Oriente B: S/. 358

Norte: S/. 184

Venta general con descuento del 10% con tarjetas Interbank (desde el 28 de marzo)

VIP: S/. 535

Campo: S/. 235

Platinium: S/. 1,498

Occidente A: S/. 482

Occidente B: S/. 375

Oriente A: S/. 482

Oriente B: S/. 375

Norte: S/. 193

Venta general con cualquier medio de pago (desde el 28 de marzo)

VIP: S/. 585

Campo: S/. 257

Platinium: S/. 1,698

Occidente A: S/. 527

Occidente B: S/. 410

Oriente A: S/. 527

Oriente B: S/. 410

Norte: S/. 211

