Moldavia es un país de Europa Oriental, situado entre Rumania (al oeste) y Ucrania (al norte, este y sur), que cuenta con una población de poco más de 3,5 millones de habitantes (censo 2017). En dicho territorio, el peruano Gustavo Dulanto busca consolidar su nombre lejos de su patria. Tras su experiencia en el fútbol de Portugal (jugó en el Boavista), el popular ‘Pochito’ es actual jugador del FC Sheriff Tiraspol, el equipo que ahora es líder del fútbol de ese país con 80 puntos.

El exjugador de Universitario de Deportes, UTC y Real Garcilaso, conversó con El Comercio sobre su vida en Moldavia y además contó las razones por las que no siguió en el balompié lusitano.

MIRA AQUÍ | Gustavo Dulanto marcó su primer gol con el Sheriff Tiraspol de la liga de Moldavia | VIDEO

¿Cómo va tu día a día en Moldavia?

Varían los horarios de entrenamiento. Siempre entrenamos en el horario en el que vamos a jugar. Mayormente paso el tiempo en el club y luego voy a casa para ver series. Después conversó con mi esposa e hija, que no pudieron venir, pero al final de esta temporada que acaba a fines de mayo iré a Lima a buscar a mi familia para traerla a este nuevo hogar.

¿Cómo se maneja el tema de la pandemia en Moldavia?

La verdad es que la gente anda sin mascarilla en la calle. Sí hay casos de contagiados. Igual con el frío que está haciendo, tú sabes que la gente no sale mucho de sus casas. Los bares y restaurantes cierran a las 10 de la noche.

¿Cómo fue el tema de las vacunas?

Nos han vacunado a todos aquí, con la dosis de Pfizer. Estamos en la primera dosis. Ahora, a fines de este mes nos ponen la segunda. Estoy contento en ese sentido, que uno ya esté vacunado contra este virus por el que la estamos pasando mal en todos lados.

¿Cómo es tu relación con el técnico ucraniano Yuriy Vernydub?

Bueno, yo hablo lo justo con el entrenador. Siempre me he mantenido al margen de conversar con los entrenadores, juegue o no juegue, no me gusta estar hablando con los entrenadores. Es algo mío, el entrenador es mi jefe, obviamente hablo lo justo y necesario. Siempre me he manejado así. Conversamos en inglés porque aquí hay distintas nacionalidades. Tenemos al alcance un traductor de inglés. El idioma lo entiendo, pero no lo hablo muy fluido. Me dejo entender y eso creo que me ha ayudado bastante a la hora de jugar porque me gusta mucho ordenar a mis compañeros.

¿Qué indicaciones te da tu entrenador?

Me dice que siempre esté ordenando a mis compañeros, que hable bastante. Siempre me ha gustado hablar y ordenar a mis compañeros, ya que puedo ver mejor el campo al igual que el arquero.

REVISA ACÁ | Gustavo Dulanto se va a Moldavia: los destinos de futbolistas peruanos que nunca te imaginaste

Dulanto habló sobre las diferencias entre Moldavia y Portugal en el plano futbolístico | Foto: Facebook / FC Sheriff Tiraspol

¿Qué diferencias hay entre el fútbol de Portugal y el de Moldavia?

La verdad que el fútbol de Moldavia se parece mucho al fútbol peruano, en el sentido de que no es tan intenso como el fútbol portugués. En verdad la intensidad es algo que representa al fútbol luso; por eso, cuando yo llegué aquí, ya estaba adaptado al fútbol portugués, pues al principio me costó mucho adaptarme a ese fútbol. Pero ahora marco diferencias, en el sentido de que vengo de un fútbol más rápido e intenso y en los partidos me están saliendo bien las cosas.

Hace poco anotaste un gol, imagino que eso te da confianza para lo que viene

La verdad es que mi función no es hacer goles. Es un plus que tengo. Justo conversaba con mi papá (Alfonso Dulanto) que ya llevo 16 goles y seis asistencias en el fútbol profesional. Para ser defensa tengo buenas estadísticas frente al arco. Estoy bastante contento y siempre confío en mis capacidades. Sé cuáles son mis virtudes y mis defectos, y estos últimos trato de mejorarlos.

Tu papá Alfonso Dulanto, al haber jugado en tu posición, ¿te dio algunos tips?

Te soy sincero, mi papá nunca se ha metido en el fútbol. El ‘Pocho’, de que me puede haber aconsejado en algunas cosas, lo ha hecho, pero las decisiones que yo pude haber tomado siempre me las deja a mí, tanto en mi vida diaria como a nivel futbolístico. Él me dice que está muy contento con lo que vengo haciendo. Sabe cómo soy, el hijo que ha criado, mi mamá también, y eso me da tranquilidad para seguir haciendo bien las cosas. Además, soy papá y mi hija se da cuenta de las cosas. Al terminar un partido y escuchar el audio de tu hija que te ha visto jugar y que lo has hecho bien, eso a uno lo pone muy feliz para seguir trabajando. Gracias a Dios siempre tuve el apoyo de mis padre para dedicarme al fútbol, porque siempre quise ser futbolista profesional.

A pesar que tuviste buenos partidos en Boavista de Portugal, ¿por qué no seguiste?

Creo que para mi primera temporada en Portugal lo hice bien. Anoté goles e hice buenos partidos. Yo tenía un año más de contrato con Boavista, es más, acaba en julio, pero compró el club gente del Lille de Francia. Había nuevos dirigentes y yo no estaba en los planes de ellos, lamentablemente. Llevaron como 25 jugadores nuevos al club y decidieron no contar conmigo.

Me dolió mucho porque hice toda la pretemporada con el equipo. Yo hablé con el entrenador de ese momento (Vasco Seabra), quien me dijo que él contaba conmigo, pero lo amarraron de manos porque le dijeron que conmigo no cuente pues no estaba en los planes de la nueva dirigencia. Tuve que estar tres meses sin jugar, entrenando aparte, ya que sabía que en cualquier momento me iba a ir de Boavista, que ahí no se acaba el mundo y tenía que seguir.

Gustavo Dulanto viene cumpliendo una destacada participación en el fútbol de Moldavia | Foto: FC Sheriff Tiraspol Facebook





¿Cuándo te dijeron que había la posibilidad de jugar en Moldavia?

Estuve en negociaciones con otros equipos. Me llamaron mucho de la segunda de Portugal, apenas sucedió lo de Boavista, porque me avisaron faltando una semana para que inicie el campeonato y todos los equipos ya estaban armados. Los clubes de segunda recién se estaban armando, pero no era mi intención quedarme para jugar en esa división.

Tuve conversaciones con equipos de Argentina, al final no se llegó a ningún acuerdo y lo de FC Sheriff Tiraspol siempre estuvo ahí, mostraron interés en mis servicios y hablé con mi representante para tomar la decisión de jugar aquí. Yo creo que hice muy bien en jugar aquí.

¿Cómo es la infraestructura del club?

El complejo deportivo que tiene es espectacular. Ni Boavista tenía este complejo, te soy sincero. Acá el complejo tiene 14 canchas, dos estadios, una de las canchas es techada para cuando hace frío o cae nieve. El poder que tiene el club es impresionante, es el más grande este país y estoy contento porque peleo por el título y es distinto que estar abajo en cualquier parte del mundo. Además, si campeonas juegas la fase previa de la Champions League y estamos jugando la Copa de Moldavia.

TE PUEDE INTERESAR | Gianluca Lapadula hizo nuevo gol en la Serie A: así definió de derecha el peruano | VIDEO

¿Por cuánto tiempo firmaste por FC Sheriff Tiraspol ?

Yo tengo estos seis meses que firmé y dos años más de contrato. Desde que llegué me han tratado muy bien, se nota cuando te quieren, ¿no?

¿Qué objetivos te has trazado con FC Sheriff Tiraspol?

Yo vine aquí para pelear títulos y jugar la fase previa de la Champions. También sé que si hago bien las cosas puedo emigrar a otro fútbol. Esto porque hablé con mi agente y me contaba que se van jugadores a Turquía y Rusia. Son ligas buenas y competitivas.

Antes de su pase al fútbol de Moldavia, Gustavo Dulanto jugó en el Boavista de Portugal | Foto: Boavista





¿Alguien de la Federación Peruana de Fútbol te ha contactado?

No, con la selección peruana no he tenido ningún acercamiento, ni cuando estaba en Portugal, pero trabajo para eso.

Al escucharte me doy cuenta de que tu idea es seguir en Europa y no volver a Sudamérica en mucho tiempo

Es por eso que decidí venir aquí. (Moldavia) es un país que en el Perú no conocemos, pero es fútbol europeo y juegan Champions League, a quién no le va a seducir venir acá. Lastimosamente se leen comentarios de mi decisión de venir aquí, pero imagínate que hasta ya me vacunaron contra el COVID-19. Es otro mundo estar acá. Obviamente, amo a mi Perú con todos sus defectos, pero acá estoy cumpliendo mis sueños.

Todos los países tienen sus costumbres, ¿qué es lo más extraño que hace la gente en Moldavia?

He visto que comen el ajo crudo masticándolo como si fuera manzana cuando comen la ensalada. Es lo más raro que he visto. Menos mal que están con el cubrebocas, sino, imagínate.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Universitario: Enzo Gutiérrez se falló increíble gol ante Sporting Cristal por Liga 1. (GOLPERÚ)