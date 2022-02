Argentina he quedado conmocionada tras el fallecimiento de Gustavo Martínez. Fuentes policiales aseguraron que se “arrojó” al vacío desde el piso 21 de un edificio en Belgrano y falleció en el instante. ¿Pero quién era este famoso personaje y por qué se habla tanto de él?

Gustavo Martínez fue ex pareja de Ricardo Fort, quien fue un cantante, actor, presentador de televisión, productor, empresario y mediático argentino. Con tan solo cuatro años de carrera, Fort fue una de las personalidades más populares de la televisión argentina.

Según indicaron las fuentes policiales, al llegar al lugar de los hechos, junto con personal del SAME, “se confirmó el fallecimiento del hombre, que es una ex pareja de Ricardo Fort y se había hecho cargo de la tenencia de los hijos mellizos del ex animador” cuando murió en 2013 en un sanatorio privado porteño.

Se pudo saber también que uno de los hijos de Fort afirmó que Martínez hace días se encontraba deprimido debido a que él y su hermana melliza cumplirán en unos días la mayoría de edad.

El mismo adolescente mencionó que Martínez había manifestado sus ganas de querer arrojarse del balcón y que desconocía si se encontraba llevando terapia psicológica en algún centro especializado.

