¿Quién es Hailey Baldwin? Fotos de Instagram, historia y todo sobre su relación con Justin Bieber

Hailey Baldwin está en boca de todos desde que inició su romance con el cantante canadiense Justin Bieber, y aún más luego que la pareja pusiera fecha a su matrimonio religioso tras su inesperada boda civil.

Baldwin y Bieber son la pareja del momento. En septiembre de 2019 se casaron en secreto en Manhattan, Nueva York, aunque sus seguidores, la prensa y el mundo se enteraron recién en noviembre. Desde entonces, no hemos dejado de verlos juntos, acaramelados, publicando imágenes dándose besos y abrazos y demostrando al mundo lo mucho que se aman.

En cuanto a su carrera, el rostro de Hailey Baldwin se ha convertido en un sello de las revistas especializadas en moda y de los carteles publicitarios de la industria durante los últimos años. De hecho, ahora es la imagen oficial de importantes marcas como Tommy Hilfiger. Y por eso y mucho más, conoce a continuación un poco sobre la vida de la bella modelo que conquistó el corazón del mundo.

Biografía de Hailey Baldwin

Su nombre real es Hailey Rhode Baldwin y nació en Tucson, Arizona, el 22 de noviembre de 1996. Es hija del actor Stephen Baldwin y de la diseñadora gráfica Kennya Deodato Baldwin, y por sus venas corre sangre brasileña, italiana y portuguesa por parte de madre e inglesa, irlandesa, escocesa, francesa y alemana por parte de su padre.

De pequeña, Baldwin soñaba en convertirse en bailarina de ballet profesional, pero una lesión en el pie truncó su sueño y la idea de bailar en grandes espectáculos se terminó.



Por otro lado, Hailey se crió dentro del evangelicalismo y por esa razón a menudo comparte citas de la Biblia en sus redes sociales.

En 2014, la joven de 22 años entró al mundo del modelaje. Tras ingresar a la agencia Ford Models y aparecer en algunas campañas, debutó en la pasarela en octubre de ese año para Topshop y Sonia Rykiel. Desde entonces su fama ha ido en ascenso.

En enero 2015 posó para los lentes de la revista estadounidense Vogue y en marzo de ese mismo año para Teen Vogue. Un mes después hizo su primera portada para Jalouse Magazine, para la revista holandesa Jalouse Magazine y para la versión estadounidense de Wonderland Magazine. En julio apareció en un anuncio de Ralph Lauren junto al cantante Cody Simpson, y en octubre volvió a la pasarela para Tommy Hilfiger y Philipp Plein.

Hasta la actualidad Hailey Baldwin sigue desfilando por las pasarelas del mundo las prendas de las más importantes marcas. También sigue apareciendo en portadas de prestigiosas revistas de moda y siendo imagen de lujosas marcas.

Baldwin también es parte del mundo de la televisión.

Con 9 años apareció en el documental "Livin It: Unusual Suspects" junto a su familia y entre el 2009 y 2016 fue parte de videoclips musicales.

En los MTV Europe Music Awards realizado en Milán en 2015, fue la presentadora de los premios junto a la supermodelo italiana Bianca Balti y el rapero inglés Tinie Tempah.

En 2016, fue la encargada, junto a Gigi Hadid, de anunciar el evento en directo de Shawn Mendes en los Much Music Video Awards, de iHeartRadio, en Toronto, Canadá. Y un año después empezó a ser presentadora del programa "Drop the Mic" con el rapero Method Man.

En julio de 2018, Baldwin se comprometió con Justin Bieber y en setiembre de ese mismo año obtuvieron una licencia de matrimonio en un juzgado de Nueva York, pero fue recién el 23 de noviembre que el cantante canadiense confirmó que se habían casado.

Perfil de Hailey Baldwin

Nombre: Hailey Rhode Baldwin​ (Hailey Bieber tras su matrimonio con Justin Bieber)

Edad: 22 años

Fecha de nacimiento: 22 de noviembre de 1996

Lugar de nacimiento: Tucson (Arizona, Estados Unidos)

Padres: Stephen Baldwin y Kennya Baldwin

Esposo: Justin Bieber

Ocupación: Modelo

Medidas: 81-61-86

Peso: 55 kilos

Estatura: 1,71 metros

Ojos: Marrones

Cabello: Castaño oscuro

Fotos de Hailey Baldwin

Con 9 años Hailey apareció en el documental "Livin It: Unusual Suspects" (Foto: Facebook/Hailey Baldwin)

Hasta la actualidad, Hailey Baldwin sigue desfilando por las pasarelas del mundo las prendas de las más importantes marcas (Foto: Facebook/Hailey Baldwin)

En enero 2015 posó para los lentes de la revista estadounidense Vogue y en marzo de ese mismo año para Teen Vogue. (Foto: Facebook/Hailey Baldwin)

De pequeña, Baldwin soñaba en convertirse en bailarina de ballet profesional, pero una lesión en el pie truncó su sueño. (Foto: Facebook/Hailey Baldwin)

Justin Bieber, el esposo de Hailey Baldwin

Hailey Baldwin conoció a Justin Bieber en 2009 gracias a su padre, Stephen Baldwin, quien los presentó en el backstage de "The Today Show". Dos años después, en 2011, volvieron a coincidir, esta vez en la alfombra roja del estreno de la película del cantante, "Never Say Never". Ese mismo año, Bieber anunció su relación con Selena Gomez que duró tres años.

Tras terminar su relación con la también cantante, Justin fue visto más seguido con Hailey al punto de ser relacionados como pareja; sin embargo, solo mantenían una relación amical.

En 2015 y 2016, la pareja fue consolidando esa amistad, al tiempo que el amor iba floreciendo -con beso incluido-, pero aún no pensaban en tener nada serio.

El 2018 fue el año de la pareja. Luego de permanecer dos años sin hablarse, Hailey comenzó una relación con Shawn Mendes y Justin regresó con Selena Gomez. Sin embargo, en mayo de ese mismo año fueron captados nuevamente caminando por Los Ángeles.

Fue en julio de 2018 que la pareja confirmaría que no solo iniciaron un romance, sino que iban muy en serio, pues se habían comprometido. Dos meses después, el 13 de setiembre, Justin Bieber, de 24 años, y la modelo Hailey Baldwin, de 22, se casaron. Y ahora planean realizar su matrimonio religioso a lo grande.

Redes Sociales de Hailey Baldwin

