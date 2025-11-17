El restaurante Izakaya, referente de la gastronomía japonesa tradicional en Lima, reafirma su compromiso con la excelencia y la continuidad de su propuesta culinaria. Con más de 30 años de trayectoria, su esencia permanece inalterable gracias a un equipo de cocina que ha dedicado toda una vida al dominio de las técnicas japonesas.

El Chef Ambassador Hajime Kasuga lidera esta nueva etapa, honrando la historia del restaurante y fortaleciendo su estándar técnico. El Chef Kasuga ha sido reconocido por el Gobierno de Japón como Embajador de Buena Voluntad de la Cocina Japonesa y, recientemente, por PROMPERÚ con la Licencia de Uso de la Marca Perú.

“La continuidad en el personal de cocina es la base de la calidad. Las mismas manos que cortan el sashimi y preparan el tempura desde hace más de treinta años siguen aquí. Ellos son el alma del restaurante”, señala Kasuga.

El chef destaca que la técnica japonesa se transmite a través de la práctica constante y la memoria culinaria. “La experiencia que define a Izakaya es el resultado de años de disciplina. Esa dedicación del equipo, que supera las tres décadas de servicio, es lo que garantiza el sabor y la precisión que el público reconoce.”

Bajo la guía de Kasuga, Izakaya ha renovado su presentación y servicio, manteniendo intactos sus procesos, proporciones e insumos tradicionales. “Nuestra misión sigue siendo ofrecer la cocina japonesa más auténtica y precisa. La carta respeta el producto, las técnicas y la historia que nos dio origen.”

Izakaya invita al público a redescubrir su propuesta, sustentada en la autenticidad, la constancia y el legado humano que han hecho del restaurante un símbolo de la cocina japonesa en el Perú.