Veterinaria advierte sobre intoxicaciones, estrés y escapes de perros y gatos. (Foto: Andina)
Veterinaria advierte sobre intoxicaciones, estrés y escapes de perros y gatos. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Los disfraces, las golosinas y las celebraciones de Halloween también pueden representar riesgos para perros y gatos. Los ruidos fuertes, el contacto con personas desconocidas y el consumo accidental de chocolate o dulces pueden provocar estrés, intoxicaciones y accidentes durante esta fecha. Por ello, especialistas recomiendan tomar precauciones y priorizar el bienestar de las mascotas antes de incluirlas en las actividades.

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