Los disfraces, las golosinas y las celebraciones de Halloween también pueden representar riesgos para perros y gatos. Los ruidos fuertes, el contacto con personas desconocidas y el consumo accidental de chocolate o dulces pueden provocar estrés, intoxicaciones y accidentes durante esta fecha. Por ello, especialistas recomiendan tomar precauciones y priorizar el bienestar de las mascotas antes de incluirlas en las actividades.

La participación de los animales en concursos de disfraces, eventos pet-friendly y celebraciones familiares se ha extendido durante los últimos años. Sin embargo, no todas las mascotas disfrutan de estas experiencias y algunas pueden sentirse incómodas ante los cambios en su entorno.

Carolina Figueroa, médica veterinaria y Corporate Affairs Head Latam Seeds de Royal Canin, señaló que los tutores deben reconocer las necesidades y límites de sus animales antes de involucrarlos en estas actividades.

“Incluir a las mascotas en nuestras celebraciones implica reconocer que tienen necesidades, preferencias y límites propios. No todos los perros y gatos disfrutan de los disfraces, los ruidos o el contacto con personas desconocidas ”, indicó.

La especialista recomendó observar el comportamiento de los animales, respetar sus señales de incomodidad y evitar forzar su participación en las celebraciones.

Los principales riesgos de Halloween para las mascotas

Entre los principales peligros durante esta fecha se encuentran los episodios de estrés y ansiedad, que pueden producirse por los ruidos fuertes, los timbres, las personas disfrazadas y el movimiento constante de visitantes en las viviendas.

Otro riesgo es la intoxicación por el consumo de dulces y chocolate. Estos productos no son apropiados para perros y gatos, debido a que el chocolate contiene sustancias tóxicas para ambas especies. La gravedad depende del tipo de chocolate, la cantidad ingerida y el tamaño del animal.

Asimismo, las puertas abiertas durante la llegada de visitantes pueden facilitar que una mascota asustada escape de casa. Los disfraces y accesorios también pueden ocasionar molestias si restringen la respiración, la visión o el movimiento, o generan calor excesivo.

A estos peligros se suman las alteraciones digestivas que pueden producirse cuando los animales ingieren alimentos inadecuados o productos que no forman parte de su dieta habitual.

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Siete recomendaciones para celebrar un Halloween seguro

Para evitar estos riesgos, se brindan estas siete recomendaciones dirigidas a los tutores de perros y gatos:

Mantener los dulces fuera de su alcance: guardar chocolates, golosinas y otros alimentos de consumo humano en lugares seguros. Si la mascota ingiere chocolate o algún producto potencialmente tóxico, se debe consultar inmediatamente con un médico veterinario, sin esperar a que aparezcan síntomas.

guardar chocolates, golosinas y otros alimentos de consumo humano en lugares seguros. Si la mascota ingiere chocolate o algún producto potencialmente tóxico, se debe consultar inmediatamente con un médico veterinario, sin esperar a que aparezcan síntomas. No obligarlos a utilizar disfraces: elegir prendas ligeras que no restrinjan la respiración, la visión ni el movimiento. Si el animal intenta quitarse el accesorio, se esconde o permanece inmóvil, se recomienda retirarlo.

elegir prendas ligeras que no restrinjan la respiración, la visión ni el movimiento. Si el animal intenta quitarse el accesorio, se esconde o permanece inmóvil, se recomienda retirarlo. Preparar un espacio tranquilo: habilitar una zona de la vivienda alejada del ruido y del tránsito de visitantes para que la mascota pueda refugiarse y descansar.

habilitar una zona de la vivienda alejada del ruido y del tránsito de visitantes para que la mascota pueda refugiarse y descansar. Reforzar las medidas de identificación: mantener actualizados los datos de contacto de la placa y el microchip, si cuenta con uno. También se debe prestar atención a las puertas, ventanas y salidas durante la celebración.

mantener actualizados los datos de contacto de la placa y el microchip, si cuenta con uno. También se debe prestar atención a las puertas, ventanas y salidas durante la celebración. Supervisar las interacciones: acompañar los encuentros con niños, personas disfrazadas y otros animales. Se debe evitar que los visitantes manipulen a la mascota si esta busca alejarse o manifiesta miedo.

acompañar los encuentros con niños, personas disfrazadas y otros animales. Se debe evitar que los visitantes manipulen a la mascota si esta busca alejarse o manifiesta miedo. Respetar su rutina: conservar sus horarios habituales de alimentación, descanso y paseo. Si el animal es sensible al ruido o a los cambios en el entorno, puede permanecer en casa, en un ambiente conocido.

conservar sus horarios habituales de alimentación, descanso y paseo. Si el animal es sensible al ruido o a los cambios en el entorno, puede permanecer en casa, en un ambiente conocido. Elegir premios adecuados: si se desea incluir a la mascota en la celebración con algún alimento, se recomienda utilizar productos formulados para perros o gatos y respetar las cantidades indicadas, considerando su dieta habitual.

Finalmente, los especialistas recomiendan prestar atención a señales de incomodidad como temblores, jadeo excesivo, inquietud, intentos de esconderse o rechazo al contacto. Ante la aparición de síntomas preocupantes o la sospecha de una intoxicación, se debe acudir a un médico veterinario.