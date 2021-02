“Harry Potter” es una las franquicias cinematográficas más exitosas de todos los tiempos. Tanto así que fueron nada menos que ocho películas las que se lanzaron en su momento. Y, en el ámbito literario, los resultados ya habían sido más que fructíferos, pues la obra de Joanne Rowling se paseó por el mundo y tuvo una gran acogida en los lectores.

Y, ahora, los fanáticos de Harry y sus aventuras en el colegio Hogwarts, podrían gozar de una serie basada en el universo del mago. De acuerdo con The Hollywood Reporter, el proyecto de Harry Potter está dando todavía sus primeros pasos y HBO Max se encuentra explorando aún qué rumbo podría tomar esta serie. Sin embargo, ya empiezan a correr los rumores de qué personajes icónicos de la saga podrían hacer su aparición. Uno de ellos es Rupert Grint, quien interpretó al inolvidable Ron Weasley.

Sin embargo, la respuesta del actor decepcionará a más de un fanático. En declaraciones para Variety, Grint señala que Ron no aparecerá en el show, al menos que él sepa. “Sería raro si fuera algún tipo de continuación”, explica. “Tengo un extraño sentimiento de protección hacia ese personaje. Incluso cuando vi las obras de teatro, fue una sensación muy extraña”.

MIRA AQUÍ: El hijo de Denzel Washington que quiso ser futbolista para evadir su fama y hoy triunfa en Hollywood

Además, no solo no espera que su personaje vuelva a aparecer en la serie que prepara HBO Max, sino que también señaló que no ha visto la mayoría de filmes de ‘Harry Potter’. Es así, de esta manera, que el primer personaje emblemático de las películas descartó su presencia en la futura serie.

¿Quiénes estarán a cargo de la serie de “Harry Potter?

Al menos por el momento, no se ha revelado los nombres de los posibles guionistas que podrían estar detrás del desembarco del pequeño mago en la televisión. Se espera que en los próximos meses haya noticias en este sentido.

¿Qué falta para que se consolide el proyecto de la serie de “Harry Potter”?

J.K. Rowling tendrá la última palabra. Ella es la encargada de dar el visto bueno a cada cosa relacionada con la franquicia. La famosa escritora es la poseedora de los derechos intelectuales de ‘Harry Potter’.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de la temporada 2 de "Hache"

TE PUEDE INTERESAR