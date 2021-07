HBO desea seguir capturando la atención de sus fanáticos. Por ese motivo, el famoso canal de televisión por suscripción apostará todas sus cartas a ‘ The Last of Us ’, una serie que será mucho más cara, en cuanto a su realización, que el mismo ‘ Game of Thrones ’.

El presupuesto podría ser de varios millones de dólares y podría ser considerada una de las más caras de la historia de la televisión. Por lo tanto, HBO espera que sea un éxito rotundo.

Cabe mencionar que cada episodio podría tener un costo de 10 millones de dólares, un total de 100 millones por la temporada completa. Dichas cifras han dado que hablar a los seguidores de HBO en las redes sociales. Estos ya no pueden esperar para ver los resultados.

¿Quiénes conforman el reparto de ‘The Last of Us’?

La serie tendrá como protagonistas a Pedro Pascal y Bella Ramsey. Este nuevo producto audiovisual se perfila para ser un gran éxito, por lo que HBO espera números positivos cuando se produzca su estreno.

¿Cuántos capítulos tendrá ‘The Last of Us’?

Diez episodios tendrán la primera temporada de la serie de ‘The Las of Us’. El filme comenzó sus filmaciones durante este mes de julio, pero se espera que estas se extiendan hasta junio del 2022.

