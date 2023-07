Mientras los fanáticos de la NBA esperan septiembre para ver el Mundial de Básquet, este mes de agosto podrán aliviar la espera disfrutando en HBO Max de una serie llena de acción y emociones dentro del mundo del deporte. Hablamos de “Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty”, que estrenará su segunda temporada y continuará contando la construcción de la dinastía de Los Ángeles Lakers durante la etapa de Magic y compañía.

La serie sobre los Lakers llega con el cartel del mejor estreno para el mes de agosto en HBO Max, pero no será la única joya que ofrecerá la plataforma. También se sumará a su catálogo la película “Las niñas”, ganadora de cuatro premios Goya en 2020, incluida el de Mejor película, según recoge MeriStation.

También se estrenará “Telemarketers”, una nueva serie documental de los hermanos Safdie que narrará la inverosímil investigación amateur de dos extrabajadores de un centro de recepción de llamadas comercial que se encontrarán con un caso sobre las mecánicas y corrupciones de un sector que toma decisiones cuestionables.

¿Qué series se estrenarán en HBO Max en el mes de agosto?

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty (Temporada 2) | 7 de agosto

Esta serie sigue la vida profesional y personal de los jugadores de Los Angeles Lakers de la década de 1980, una de las dinastías más veneradas y dominantes del deporte.

La temporada 2 se ambientará entre 1980 y 1984, justo después de las Finales, y culminará con la primera revancha personal de las grandes leyendas: Magic Johnson y Larry Bird.

Fantastic Friends (Temporada 2) | 9 de agosto

James y Oliver Phelps, conocidos por interpretar a los gemelos Weasley de las películas de Harry Potter, nos invitan a vivir una aventura extraordinaria mientras se reúnen con gente fascinante, exploran lugares increíbles y se enfrentan a grandes retos.

Kung Fu (Temporada 3) | 10 de agosto

Luego de viajar a un monasterio aislado en China, Nicky Shen regresa a San Francisco y descubre que su ciudad está plagada de delito y corrupción. Para proteger a su comunidad y llevar a los delincuentes ante la justicia, Nicky se apoyará en su hermana experta en tecnología, su hermano estudiante de medicina, el fiscal auxiliar (que es también su exnovio) y el nuevo objeto de su afecto, así como en sus conocimientos de artes marciales y sus valores shaolín.

Rap Sh!t (Temporada 2) | 10 de agosto

Shawna es una aspirante a rapera que no ha tenido éxito y continúa trabajando en un hotel turístico. Por su parte, Mia es maquilladora y madre soltera de una hija de cuatro años y tiene tres trabajos. Ambas volverán a estar juntas para formar un grupo de rap y alcanzar el éxito en la industria de la música.

Telemarketers | 14 de agosto

Esta serie documental contará el inesperado viaje de 20 años de dos improbables compañeros de oficina, que descubren que ha estado participando involuntariamente en un corrupto sórdido centro de llamadas y se comprometen a desenmascarar dicha organización desde adentro.

A través del armario | 17 de agosto

Esta nueva serie gira alrededor de la vida Carolina, una luchadora y determinada joven de 17 años, hija de una bailarina brasileña y un surcoreano, cuyo sueño es seguir los pasos de su madre.

Te quiero y me duele | 24 de agosto

Esta nueva producción narra la historia de Juan Gris y Lola Robles, dos jóvenes de universos paralelos que se encontrarán en el camino para dar lugar a unmundo y a una versión nueva de ellos mismos, y que junto con sus amigos, perseguirán sus sueños mientras buscan descubrir quiénes son.

¿Qué películas y documentales se estrenarán en HBO Max en agosto?

Todos los viernes del mes de agosto serán los estrenos de las películas. A continuación, las películas que lanzará el streaming y sus fechas de estreno: