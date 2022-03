Eric Ramírez, delantero del Sporting Gijón de la Liga Española, está viviendo uno de los momentos más intensos de su vida. A sus 23 años, acaba de convertirse en padre. Pero su pequeña Camila nació en una clínica de Kiev mientras Rusia ataca a Ucrania.

Ramírez es un jugador venezolano que fichó por el Dinamo Kiev en el pasado mercado de invierno. Pero cómo no le fue bien el equipo de la capital de Ucrania, decidió buscar otros rumbos y se fue prestado al Gijón. Su mujer, Fabiola, se quedó en Kiev porque estaba a punto de dar a luz y no podía viajar.

“No se vino conmigo porque era imposible, hermano. La barriga estaba muy grande, no podía viajar, no podía subir a un avión. Se hizo imposible”, dijo Ramírez al diario El País.

La buena noticia es que tanto la mamá y su pequeña hija Camila se encuentran bien porque están refugiadas en el sótano del hospital donde se dio el nacimiento.

“La madre y la niña están bien, tranquilas, en el sótano del hospital, que es bastante seguro dentro de lo que cabe. Hace tres días sí se escuchaban las explosiones, pero ahora está todo en calma, me dicen. Ojalá lleguen a un acuerdo y pare todo esto. Yo contento de que mi hija haya nacido sin problemas, aunque verla por una pantalla y no poder abrazarla es bastante triste”, explicó el venezolano.

Ahora, su atención está puesta en ver la forma de sacar a ambas de Ucrania. El jugador está recibiendo ayuda del Sporting de Gijón, así como de la Federación Española.

“Estoy tratando de tramitar lo más rápido posible su salida a cualquier país cercano. La opción más viable parece que es ir a Polonia en coche porque en avión, imposible y, a partir de ahí, viajar a España o Venezuela”, dijo el ‘9′.

En el Sporting de Gijón también juegan dos ucranianos: Bogdan Milanovic y Vasyl Kravets, ambos laterales. Este último, un joven de 24 años que fue cedido por el Leganés, dijo que quería ir a la guerra a defender a sus compatriotas.

“Quiero ir a la guerra y ayudar a mi gente. Pero no puedo porque no sé cómo disparar, cómo moverme, cómo recargar un arma… pero quiero ayudar. Si pudiera, iría al frente a defender mi territorio. Si mi país necesita de todos para defenderse, me voy. Hablo con el Sporting y me voy”, aseguró el jueves.

Tanto ellos, como Eric Ramírez, que tiene a su hija en el sótano de un hospital, esperan que todo termine pronto.

