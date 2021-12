En México, un niño es la nueva sensación de TikTok. Su reacción luego de recibir un regalo por Navidad ha dado la vuelta al mundo y aquí te contamos la historia que ya es viral.

Se trata de un pequeño fanático del grupo Coldplay que recibió de regalo de Navidad entradas para el concierto que la banda realizará en México.

Como no se lo esperaba, no pudo evitar romper en llanto. El video se publicó en TikTok y ha dado la vuelta al mundo. “No, no te la creo”, dice el niño, que corrió a abrazar a sus padres.

Lo más interesante de la historia es que la banda Coldplay se enteró de ella gracias a TikTok. ¿Cómo lo sabemos? Por los comentarios que están en el video.

Uno de ellos pertenece a la cuenta oficial de Coldplay en TikTok. El grupo de música no tuvo mejor idea que darle otro regalo especial al niño del video.

“Esto me hace tan feliz. Vengan con su familia como invitados VIP. Envía un mensaje directo a la banda y lo arreglamos”, escribió Phil Harvey, manager de Coldplay.

Cabe mencionar que el video fue subido a TikTok por la cuenta @mariahez19, consiguió 800 mil “me gusta” y superó los 10 mil comentarios.

La banda Coldplay se presentará en México los días 25 (Monterrey) y 29 de marzo (Guadalajara), así como el 3 de abril (CDMX) de 2022.

