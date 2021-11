¿Qué es lo primero que harías si un día te ganas la lotería? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Bueno, Laura Hoyle, de Nottinghamshire (Inglaterra), decidió hacer realidad un sueño que tenía: convertirse en una cazadora de fantasmas. Para ello, primero tuvo que renunciar a su trabajo. A continuación, te contaremos todo lo que se sabe sobre ella.

La mujer de esta historia tiene 39 años. Trabajaba en una empresa de logística hasta que se enteró que era la afortunada ganadora de la Lotería Nacional de Reino Unido ‘Set For Life’, lo que significa que, durante 30 años, recibirá 10 mil libras esterlinas mensuales, que equivalen a casi 12 mil euros.

LA EMOCIÓN DE GANAR LA LOTERÍA

Lo curioso es que tuvieron que pasar casi dos semanas para que ella y su esposo, Kirk Stevens, supieran de la noticia. Es ahí cuando Laura Hoyle inmediatamente optó por renunciar a su empleo. “Estaba temblando físicamente cuando le dije a la señora: ‘¡Creo que he ganado la lotería!’”, recordó, de acuerdo a The Mirror.

SU ESPOSO, SU COMPAÑERO DE ESPELUZNANTES AVENTURAS

Ello dejó su trabajo para convertirse en cazadora de fantasmas. Su esposo, en tanto, aún mantiene su empleo como ingeniero aeronáutico, pero es su compañero en las espeluznantes aventuras. Ambos ya tienen varios años realizando esa actividad. Incluso cuentan con un canal de YouTube, donde comparten sus experiencias.

Laura Hoyle y su esposo, Kirk Stevens, su compañero de espeluznantes aventuras. (Foto: @tnluk / Instagram)

LA GRAN OPORTUNIDAD QUE TUVIERON

Gracias a la suerte en la lotería, han podido visitar el Museo de Justicia de Nottingham, que es considerado como el sitio más embrujado del Reino Unido, tal y como se puede leer en una publicación que realizó The National Lottery UK en Instagram (@tnluk).

“Nunca pensé que algún día podríamos hacer algo como esto. Fue un sueño hecho realidad. Nunca hubiéramos podido disfrutar de un evento como este antes de la victoria”, manifestó Kirk Stevens, según la citada fuente.

“Si crees en fantasmas o no, toda esta experiencia se debe a nuestra victoria y ahora que lo hemos logrado, nos damos cuenta de que tener esta victoria de Set For Life nos brindará muchas oportunidades futuras, no solo con la investigación paranormal, sino con todas nuestras aficiones”, aseveró.

