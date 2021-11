Nicole Ramírez se despidió de su novio y le comentó que lo vería unas horas más tarde cuando volviera de su caminata. La mujer de 29 años se había ido de vacaciones a la localidad de Peulla, en Chile, y tenía como destino conocer el peligroso sendero de la Laguna Margarita. Este es la historia viral de la joven enfermera que se perdió durante 6 días y sobrevivió comiendo raíces de árboles y la vegetación.

MIRA AQUÍ: Cinco consejos de Google para enfrentar el ciberacoso escolar

Pese a que le insistieron que no fuera sola, ella dejó la cabaña horas después de almorzar. Su novio, un guía turístico, no podía acompañarla por lo que quedaron en que ella se comunicaría con en cuanto llegara a la laguna. Cerca de las 3 de la tarde Nicole Ramírez lo llamó, pero tras ello no volvió a dar señales.

Transcurrieron las horas y las dificultades geográficas de la zona se volvieron en una enorme barrera para saber qué había ocurrido con la joven. Así, cayó la noche y pasaron los primeros días sin saber nada de ella. Sus padres y familiares viajaron al lugar para iniciar la búsqueda.

“La zona es de un sector de difícil acceso, que tiene una elevación sobre los mil metros, por ende no cualquier rescatista puede estar realizando una búsqueda en este sector. Tiene que tener cierto nivel técnico”, explicó el jefe del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) , Nicolás Cortes a radio Bio Bio.

Los medios locales se contactaron con los familiares para conocer más datos sobre Nicole Ramírez. “Perdimos contacto con ella el martes (26 de octubre). Mi primera estaba de vacaciones en Peulla con su pololo (novio) quien trabaja como guía turístico”, contó Ximena Silva.

El rescate de Nicole

Un helicóptero que sobrevolaba la zona fue avistado por la joven el pasado domingo. Ella estaba en el fondo de la quebrada de la Laguna Margarita, esperando un rescate que tras casi seis días parecía imposible. Había pasado cinco noches en la intemperie y sin comida: bebía agua de un riachuelo, pero las lesiones que sufrió le impedían moverse.

Tras divisar a la aeronave, ella comenzó a gritar. Sus alaridos fueron escuchados por un grupo de búsqueda que estaba peinando la zona. Rápidamente fueron a rescatarla. Tuvieron que ayudarla a moverse y encontrar la forma de que el helicóptero pudiera bajar para rescatarla. Todo fue muy complicada, pero lo más importante fue resuelto: Nicole estaba con vida.

“Cuando hallamos a Nicole afortunadamente se encontraba en excelentes condiciones de salud, de manera preliminar. Al escuchar un helicóptero sobrevolar el área, ella comenzó a gritar, lo que permitió que los guías de un hotel cercano pudieran escuchar su llamado desesperado”, comentó Nicolas Cortes, jefe del GOPE.

Trás 6 días de una incasable búsqueda, tripulación de 🚁 Bell 412 de dotación de la IIIª Brigada Aérea #FACh efectuó exitosamente el rescate de la enfermera Nicole Ramírez, quien se encontraba desparecida desde el pasado lunes en el sector de #Peulla, en la Región de #LosLagos. pic.twitter.com/79B2tjdyyC — Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) November 1, 2021

Las raíces salvaron su vida

Lo que todos se preguntan es ¿cómo hizo para sobrevivir estos días? Se alimentó de raíces. “Ella fue fuerte, se alimentó de raíces que había ahí. La encontraron cuando la escucharon gritar: ‘Acá estoy’. Dijo ella y ahí se fue cerrando el círculo del lugar de las personas que estaban en este grupo de búsqueda”, comentó Alberto Jérez, padre de la joven.

“Ella es aferrada a la vida y sus conocimientos como enfermera le sirvieron para vivir en esta naturaleza, acá es otro clima y en la cordillera cambia rápidamente”, comentó el coronel Fernando Fajardo.

Nicole Ramírez fue trasladada en una camilla hasta una zona abierta y luego recogida por un helicóptero que la llevó hasta el Hospital de Puerto Montt, donde viene recuperándose.

Conoce la entrevista de @Bienvenidos13 al Comandante del Grupo de Aviación N°5 de la IIIª Brigada Aérea, unidad #FACh encargada del exitoso rescate en #Puella 🚁

Parte 1👉 https://t.co/WRijncbqwR

Parte 2👉 https://t.co/hg4o3RUwqe

Parte 3👉 https://t.co/y8s5rjsfwR pic.twitter.com/DjFBpt4uPR — Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) November 3, 2021

VIDEO RECOMENDADO

Saltar Intro | Tráiler de la tercera temporada de "Narcos México". (Fuente: Netflix)