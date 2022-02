Dentro de las rutinas que una persona, empleado o estudiante, sigue es programar su despertador. Sin embargo, el singular motivo por el que las de el usuario de Twitter, Oscar Font, fue compartido y viralizado en redes sociales. Aquí la historia.

Y es que, poco a poco, las alarmas del teléfono móvil han ido reemplazando a los tradicionales relojes y esta sencilla función ha sabido cumplir su tarea a cabalidad. Eso sí, aunque los dispositivos de manera eficiente, a veces somos nosotros quienes podemos equivocarnos.

El usuario de Twitter Oscar Fotn lo sabe y su particular vivencia no tardó en ser compartida, a manera de aleccionamiento, por sí mismo. “Tercer día de clase”, señala la publicación, en compañía de una imagen de un chat en la que agrega que no ha dormido y más abajo se nota por qué.

Resulta que el joven buscaba programar su alarma, presumiblemente, a las 7 de la mañana, pero el cansancio u otro factor por el estilo hicieron que no tome decisiones acertadas y termine configurando esta alerta en la calculadora en lugar de las alertas del reloj.

tercer día de clase: pic.twitter.com/f1gGDY527o — Oscar Font (@oscaarfont) February 10, 2022

¿Se volvió viral? Por supuesto. La publicación ya cuenta con más de 66 mil ‘me gusta’, más de 200 comentarios y casi 5 mil retweets. Sin embargo, lo más atractivo son las respuestas que ha recibido por lo acontecido.

Otra usuaria de Twitter compartió una imagen en la que también habría tratado de configurar la alarma de su teléfono móvil, pero terminó haciéndolo con la calculadora del dispositivo. “Podría ser yo perfectamente”, parece ser el comentario más repetido a lo largo de las respuestas.

Nmms igual me paso hoy pic.twitter.com/tGoiEth8X4 — El 4º mes del año (@abrilzamfa) February 10, 2022

Y es que, aunque con premura, estas personas tuvieron un pequeño error al intentar ser responsables. Ahora, es más que seguro que se tomarán un tiempo extra para cerciorarse de que lo que se encuentran configurando son alarmas y no, una vez más, otra herramienta con números. Casos que solo te encuentras en Internet.

