¡Hombres G está de regreso en Lima con ‘Gracias, Perú Tour‘! El grupo español conformado por David Summers, Rafa Gutiérrez, Daniel Mezquita y Javier Molina está preparado para reunirse con el público peruano y hacer vibrar a sus fanáticos con sus mejores éxitos ‘El ataque de las chicas cocodrilo’, ‘Devuélveme a mi chica’, ‘Te quiero’, ‘Marta tiene un marcapasos’ y más. La agrupación española promete un emotivo encuentro con los peruanos con una gran puesta en escena agendada para este miércoles 30 de abril del 2025 en el Estadio Nacional.

El evento es uno de los más esperados por los fanáticos peruanos, quienes hicieron SOLD OUT y están más que emocionados por recibir una vez más a esta agrupación musical. Hombres G se pronunció en sus redes oficiales respecto al éxito de la venta de entradas y al cariño que el público peruano le sigue demostrando:

“¡Gracias, Perú! Nos habéis dejado sin palabras. Estamos emocionados y profundamente agradecidos por esta increíble muestra de cariño. No vemos la hora de subirnos al escenario y devolverles toda esta energía con un show que será inolvidable. ¡Gracias por recibirnos con los brazos abiertos una vez más!”

¿Piensas ir al concierto? Aquí te compartimos toda la información útil para hacer de este show la mejor experiencia.

Como mencionamos Hombres G se presentarán en el Estadio Nacional (José Díaz S/N), este miércoles 30 de abril del 2025. El horario oficial del evento es a las 9:00 p.m. (hora de inicio del show) y el concierto tendrá una duración de 2 horas.

Hombres G están de regreso en Lima y se presentan este 30 de abril en el Nacional | Foto: difusión

El ‘Gracias, Perú Tour’ cuenta con 9 zonas:

Platinum Central

Platinum Lateral

VIP

Preferencial

Tribuna Occidente 1

Tribuna Occidente 2

Tribuna Oriente 1

Tribuna Oriente 2

Tribuna Norte

Tener en cuenta que si no tienes un asiento enumerado y quieres ubicarte en un buen lugar para disfrutar de los hits de Hombres G, las puertas para el ingreso al recinto se abrirán a las 4:00 p.m.

¿Cómo llegar al Estadio Nacional? Cuentas con múltiples opciones. En cuanto al transporte público, puedes optar por el Metropolitano y el corredor azul que te dejan a solo unas cuadras con acceso directo al estadio. Por otro lado, el transporte privado como taxi o auto particular también está habilitado con zonas de estacionamiento alrededor del circuito.

El ingreso al Estadio Nacional se dará dependiendo de tu zona asignada en el ticket que compraste. A continuación, revisa cuál te corresponde:

Zona Puerta de ingreso Platinum Puertas 27 y 34 VIP Puerta 9 Preferencial Puerta 18 Oriente 1 Puertas 24, 25 y 26 Oriente 2 Puertas 19, 20 y 21 Occidente 1 Puertas 1, 2 y 3 Occidente 2 Puertas 6,7 y 8 Norte Puertas 12, 14 y 15

Lee a detalle el mapa con los ingresos respectivos:

Ingresos al concierto de Hombres G en Lima 2025 | Foto: captura

Al momento, no se ha confirmado un setlist pero te compartimos una lista de éxitos de la banda española que ambientará a la perfección la previa al concierto:

Al igual que otros conciertos realizados en Perú, hay pautas que seguir para el ingreso al estadio. No está permitido llevar cámaras profesionales de fotografía o vídeo, lentes removibles o filmadoras. No se permiten maletas, maletines o mochilas de gran tamaño. El ingreso de alimentos, bebidas con alcohol o sin alcohol u otras sustancias tampoco está permitido.

Otros elementos que tal vez no tienes en cuenta y que no se permiten dentro del show son las sombrillas, correas con accesorios metálicos, punteros láser y objetos punzocortantes. Asimismo, no se dejará ingresa con botellas, tomatodos o recipientes de cualquier tipo o tamaño.

Por último, no olvides tu DNI y tu e-ticket o boleto electrónico, según lo recomendado por Teleticket para la respectiva validación e ingreso.