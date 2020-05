El pasado viernes 22 de mayo, el presidente Martín Vizcarra anunció la prórroga del Estado de Emergencia en el Perú hasta el próximo 31 de junio. Esta medida buscará mantener la restricción de la movilidad de los ciudadanos con el objetivo de reducir el número de contagios por COVID-19.

Mientras dure esta medida, las entidades financieras seguirán operando con las medidas de seguridad y restricciones establecidas por el Gobierno. Sin embargo, ahora algunos bancos han modificado sus horarios para la atención al público.

Conoce cuáles son los horarios de atención de los bancos en el Perú para los próximos días.

Banco de Crédito BCP

El banco mantendrá abiertas sus oficinas de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en el Perú. Sin embargo, en las regiones de Loreto, La Libertad, Piura, Lambayeque y Tumbes la atención será de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Por su parte, la atención por vía telefónica se realizará de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Interbank

La atención presencial se realizará de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Mientras que en Loreto, La Libertad, Piura, Lambayeque y Tumbes se atenderá de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. La atención queda suspendida para los días sábados. La banca telefónica atenderá de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

BBVA

El banco estará atendiendo de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Es decir, los días sábados y domingos se mantendrá sin atención al público. En las ciudades de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ucayali, Ica y las oficinas ubicadas en la provincia de Santa (Ancash), el horario de atención es de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Scotiabank

Las agencias del banco atenderán de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. En Loreto, La Libertad, Piura, Lambayeque y Tumbes se atenderá de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Los días sábados no habrá atención. Sin embargo, la banca y app web atenderá de lunes a domingo de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Banco de la Nación

Las oficinas administrativas del banco atenderán de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. Los días sábados se atenderá de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. En Loreto, La Libertad, Piura, Lambayeque y Tumbes se atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 2:15 p.m., y los días sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. La atención telefónica para consultas se realizará de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Banco del Comercio

Este centro bancario ha anunciado que sus oficinas de Lima y Arequipa estará atendiendo al público de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. En el resto de provincias, la atención será de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

¿Cómo se realizarán las gestiones?

El Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM señala que las entidades financieras, además de centro de venta de alimentos, deberán operar con un aforo que no supere el 50% de su capacidad, medida que se toma como parte del Estado de Emergencia hasta el 30 de junio.

La medida también señala que, para el ingreso al público, los bancos deberán exigir la desinfección previa de las personas, uso obligatorio de mascarillas y mantener el distanciamiento social no menor a un metro.

Además de las medidas anunciadas por el Gobierno de Martín Vizcarra, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) está facultada a dictar otras medidas complementarias para fortalecer el protocolo de su sector.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es la COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es la COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

Desde el lunes 25 de mayo se ha modificado el horario de atención en algunos bancos del Perú.

