El estado de emergencia decretado para luchar contra el coronavirus llegará a su fin el 30 de junio, aunque el presidente de la República, Martín Vizcarra, tiene la potestad de ampliarlo por un tiempo más si lo considera conveniente.

A pesar de que la medida aún está en vigencia, el mandatario decidió flexibilizar algunas restricciones como parte de la estrategia para reactivar la economía nacional, que resultó seriamente golpeada por causa de la pandemia.

Este lunes 22 de junio, por ejemplo, se permitirá que centros comerciales, conglomerados y tiendas por departamento reabran sus puertas al público, con un aforo máximo del 50% y un estricto protocolo sanitario que cumplir.

Además, desde ese día habrá un nuevo horario para el toque de queda en todo el territorio nacional, que será ahora desde las 9 pm hasta las 4 am del día siguiente. El cambio también aplica para las regiones de Lambayeque, Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali, donde la medida se acataba desde las 6 pm.

En ese sentido, los principales bancos locales dieron a conocer sus nuevos horarios de atención al público a partir del lunes 22 de junio, tanto en sus agencias en Lima como en provincias.

Para que salgas de dudas y puedas realizar tus trámites financieros con tiempo, te presentamos a continuación los horarios de atención de los bancos del país.

Banco de Crédito – BCP

El BCP mantendrá su horario de atención en todas sus agencias a nivel nacional, de lunes a viernes de 9 am a 4 pm. La atención vía telefónica se realizará de lunes a sábado en el mismo horario.

Scotiabank

Desde el lunes 22 de junio, Scotiabank tendrá un nuevo horario de atención para todos sus clientes, incluyendo desde ahora un horario exclusivo para mayores de 60 años.

De lunes a viernes, de 9 am a 10 am, la atención será únicamente para este grupo de personas; mientras que de 10 am a 6 pm se atenderá al público en general. Los sábados no habrá atención.





Interbank

El horario de atención presencial es de lunes a viernes, de 9 am a 4 pm. La banca telefónica atenderá de lunes a sábados de 9 am a 5 pm.

BBVA

Desde el 25 de mayo pasado, el horario de atención de este banco es de lunes a viernes, de 9 am a 5 pm. La banca telefónica funciona de lunes a sábados, de 9 am a 4 pm.

Banco de la Nación

De lunes a viernes, la atención presencial en este banco va desde las 8:30 am hasta las 5 pm, mientras que en las agencias con horario especial, cuya relación puedes ver aquí, la atención es de 7:30 am a 5 pm. Los sábados, la atención comienza a las 9 am y termina a la 1 pm.

En las agencias y oficinas especiales en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y la costa de Áncash, la atención será de lunes a viernes de 8:30 am hasta las 4 pm, y los sábados de 9 am hasta la 1 pm.

En las agencias de Pucallpa, Pisco, Chincha, Parcona y Nazca, la atención será de 7:30 am a 4 pm, de lunes a viernes.

Banco Pichincha

Desde el lunes 22 de junio, este banco atenderá en el horario de 9 am a 6 pm, de lunes a viernes, en todas sus agencias a nivel nacional. Los sábados no habrá atención.





Banco de Comercio

Desde el 1 de junio, este banco atiende, en sus oficinas de Lima y Arequipa, de lunes a viernes de 9 am a 6 pm. En sus otras agencias de provincias, la atención es de 9 am a 2 pm.

El call center tiene dos horarios establecidos: lunes a viernes de 9 am a 5 pm y sábados de 9 am a 1 pm.





