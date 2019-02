Año Nuevo Chino 2019: La predicciones para el Año del Cerdo de los adivinadores más famosos del feng shui

El próximo 5 de febrero se celebrará el Año del Cerdo y hasta el 24 de enero de 2020, el duodécimo signo del Horóscopo Chino regirá las energías sobre todos los animales del zodiaco, pero además de eso, los adivinadores más famosos del mundo han hecho sus predicciones de todo lo que nos espera este nuevo año y aseguran que la política a nivel mundial está muy congestionada y saldrán a la luz algunas noticias de interés internacional.



Los maestros feng shui no han dudado en leer la suerte de algunos personajes como el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el príncipe Harry y su esposa, la duquesa de Sussex Meghan Markle, el presidente francés Emmaniel Macron y la ministra británica Theresa May.



¿Cómo funciona el arte del feng shui en el Año Nuevo Chino?

El arte del feng shui - que significa "viento y agua" - está muy presente en Asia. En China, Hong Kong o Taiwán, los habitantes siguen sus principios para decorar las viviendas u oficinas y para tomar decisiones porque creen que mejora su bienestar, suerte y fortuna.



Se basa en una filosofía que considera que todos los sucesos son producto de un sutil equilibrio entre los cinco elementos que forman el universo: metal, madera, agua, fuego y tierra.



El calendario lunisolar chino se rige por un ciclo de 12 años, cada uno de ellos simbolizados por un animal asociado a los cinco elementos, lo que crea un sistema de combinaciones que se repite cada 60 años.



Predicciones sobre Donald Trump

Según Tsai Shang-chi, un maestro del feng shui de Taiwán, el año del cerdo puede ser pésimo para quienes nacieron en un año del perro. Es el caso del presidente estadounidense.



"Todas las cosas malas que hicieron las personas nacidas en los años del perro podrían hacerse públicas", afirma a la AFP en su oficina, llena de libros y material adivinatorio.



Por su parte, Thierry Chow, otra maestra del feng shui, tampoco es optimista sobre el presidente de Estados Unidos

"En lo referente a Donald Trump, preveo que dedicará mucha energía a intentar sacarse problemas de encima", afirma. "Saldrán muchas cosas a la luz del día que no serán muy buenas para su carrera".



Para Alion Yeo, otro maestro del feng shui que practica este arte adivinatorio en la excolonia británica que en 1997 pasó bajo tutela china, el margen de maniobra será estrecho para quien tenga la intención de conspirar contra Trump. La única oportunidad para destituirlo -predice- "será entre el 6 de diciembre y el 6 de enero de 2020".



La realeza

Thierry Chow asegura que este Año del Cerdo será muy fabuloso para el príncipe Harry y su esposa, la duquesa de Sunssex Meghan Markle. La maestra cree que el bebé que está por llegar será varón porque “la energía que predomina en su tema astral es más bien masculina”.

Macron, Xi Jinping y May

El presidente francés Emmanuel Macron nació a finales de 1977 en el año de la serpiente. El mismo signo que el de su homólogo chino Xi Jinping. Ambos experimentarán "muchos cambios" en 2019, según Chow. "Deberán pensárselo dos veces antes de tomar decisiones".



Tampoco será un año fácil para la primera ministra británica Theresa May.



"El hexagrama muestra que Reino Unido tendrá prosperidad y suerte sólo si apuesta por la UE", afirma Yeo. "Un 'Brexit duro' conllevaría disturbios y manifestaciones".



El taiwanés Tsai Shang-chi no es optimista sobre las negociaciones comerciales sino-estadounidenses. Cada bando "se ceñirá a una forma de pensar arcaica y conservadora ateniéndose solo a lo que tienen delante de los ojos". "No verán las consecuencias a largo plazo".