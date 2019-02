Horóscopo Chino 2020: Año Nuevo de la Rata de Metal

En el 2020, la Rata de Metal será el signo que va a predominar la energía sobre los otros animales del horóscopo. El Año Nuevo Chino empezará el próximo 25 de enero de 2020 hasta el 11 de febrero de 2021. En esta fecha se celebrará el evento más importante de China y se llevará a cabo el “Festival de Primavera”.

El año de la Rata de Metal estará marcado por posiciones y elecciones radicales. Si durante este año alguna persona tiene una iniciativa nueva, deberá medir mucho sus acciones para tomar los diversos riesgos y maximizar sus posibilidades de éxito para comenzar un nuevo ciclo de felicidad.

En el 2020, deberás resolver tus propios problemas y dejarte de preocupar par los demás. De lo contrario, el precio podría ser muy caro si no resuelves tus propios pendientes, así que presta atención a lo que te depara el Año de la Rata de Metal en el próximo 2020.

AÑOS DE LA RATA

Años: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032

ELEMENTOS DE LA RATA

Rata de Metal

Las ratas de metal son muy inteligentes, talentosas, temperamentales, celosas y con un fuerte sentido de autoconciencia.



Rata de Agua

Son muy habladoras, perspicaces, conservadoras y muy sabias.



Rata Madera

Independiente, seguro de sí mismo, virtuoso y talentoso. Ellas saben trabajar en equipo.



Rata de Fuego

Energético, bravo, tranquilo, cordial y muy amigable. Por otro lado, es muy estricto consigo mismo.



Rata de Tierra

Amable, honesto, flexible, modesto, serios y con una fuerte autoestima.



CARACTERÍSTICAS DE LA RATA DE METAL

La rata de metal es muy apasionada con todo lo que emprende. Es un animal que se marca muchos objetivos y no descansa hasta cumplirlos, por eso, en alguna situación es muy celosa y la más dominante entre sus compañeros de trabajo.



Su sed de reconocimiento y admiración no parece tener ningún límite. Brillante e ingeniosa cuando se trata de encontrar soluciones a problemas difíciles; sin embargo, tiene dificultades para aceptar y aprender de sus errores. No le gusta la soledad, por eso cuando se ve privada del apoyo moral inquebrantable de sus familiares, la Rata del Metal es propensa a la depresión. Maliciosa y emocional cuando está de buen humor, también es importante tener en cuenta que ella es la más generosa de todas las Ratas.



YANG DE METAL : ELEMENTOS DEL AÑO 2020

En la cultura china, el elemento de metal simboliza el tiempo de cosecha y es mucho más interesante si está asociado con el signo de la Rata. Esto quiere decir que el año 2020 será un periodo de bonanza para las personas que han invertido en proyectos importantes en los años anteriores y podrá recoger sus frutos y gozar de una gran estabilidad económica.

COLORES DE LA SUERTE: AZUL Y BLANCO PARA EL 2020

Los colores a ser favorecidos en el año 2020 para equilibrar los flujos de energía de los 5 elementos de la cosmología china son el azul y blanco. De hecho, la combinación de Agua (azul, negro) y Metal (blanco, gris, dorado) permite fluidez, brinda flexibilidad y una dinámica de éxito a las transacciones financieras y al comercio.



La firma de nuevos contratos se facilita si el blanco y el azul están presentes en el entorno directo de los signatarios, ya sea el lugar o su persona (ropa, accesorios). El elemento Agua permite evitar que el Metal quede atrapado en su estado rígido, belicoso y corte que termine arruinando la situación.



También debemos recordar que el signo de la Rata, un signo de Agua por excelencia, es inteligente e intuitivo. Por otro lado, la Rata de Metal, animal del año 2020, se encuentra en un estado flotante perpetuo entre sueño (Agua) y realidad (Metal).



AÑO NUEVO CHINO Y HORÓSCOPO CHINO 2020

En conclusión, el año 2020 será muy positivo para las actividades comerciales y crecimientos profesionales. El año 2019 que es dominado por el Cerdo, te da la oportunidad de consolidar tu conocimiento para iniciar con ese proyecto que tienes entre manos, además, trabajar duro para que en el año de la Rata de Metal puedas cosechar tus frutos y llevar la vida que siempre has deseado.