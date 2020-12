La Rata ha ocasionado que El Mono se estanque a lo largo de este 2020, pero con la llegada del Buey de Metal todo será mejor y ahora emprenderás una carrera hacia el éxito. Las oportunidades tocarán a tu puerta y sólo restará que digas sí para llegar a la cima de dónde siempre has querido llegar.

Este 2021 dispondrás de menos tiempo para hacer vida social, pero para tus íntimos amigos, siempre dejas algo. Para ti son muy importantes y representan la única forma de relacionarte socialmente este año. El resto del tiempo, se lo dedicarás totalmente al trabajo.

Estarás muy abierto a los estudios y a ampliar tus conocimientos. Tengas la edad que tengas, si te apetece estudiar algo, te emplearás a fondo, con el fin de aprender. Tu inteligencia estará ávida de conocimientos y podrías estudiar sin problemas y sacarías unas notas excelentes.

Para saber más sobre lo que le depara al signo de del mono, te compartimos las predicciones que ha dado Ludovica Squirru Dari en su libro “Horóscopo chino 2021″, que puedes encontrar en las principales librerías y en tiendas virtuales como Amazon.

¿CUÁLES SON LOS AÑOS DEL SIGNO DE EL MONO?

Las personas que nacieron en los años 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016 están influenciadas por el signo del Mono.

HORÓSCOPO CHINO 2021 PARA EL MONO

El año de la Rata lo dejó movilizado, bastante golpeado también, pero el Buey le trae la oportunidad de aplicar todo lo que aprendió, de dar y recibir, de ser más cauto y más solidario, menos bromista y más cuidadoso con los sentimientos de los demás.

El Mono siempre se debate entre el deber y el placer, la autonomía o la integración, el aislamiento o la extroversión. Este año buscará la calma, la naturaleza, el trabajo más estable y más organizado. Cumplirá horarios y se convertirá en un líder positivo en su entorno laboral, ayudará a los sobrevivientes de la pandemia a organizarse física y mentalmente. Encontrará más apoyo concreto, a la hora de encarar proyectos, en sus críticos que en sus aparentes aliados. Tendrá que decidir cuáles son sus prioridades: la familia, el trabajo, la salud o el bienestar económico, porque se sentirá muy demandado en todos los aspectos. El Buey lo inspirará a abocarse más a la familia.

Consejos para el Mono: cuida tu salud, baja de la palmera y acaricia a tu amado, acepta que necesitas un hogar confortable. En enero y febrero disfrutarás de un bienestar económico, pero no dilapides tus ahorros, guárdalos para contingencias futuras. En abril, los monos más jóvenes no tendrán paciencia para imposiciones externas, se abocarán al ocio y al disfrute; en cambio, los más maduros no se animarán a desafiar sus responsabilidades en la sociedad. En mayo aumentarán todos en ansiedad y nerviosismo, aparentemente sin motivo alguno: harían bien en canalizar esas emociones en alimentación integral, disciplinas esotéricas o filosofía. El resto del año harías bien en cultivar el equilibrio.

VIDEO RECOMENDADO

Horóscopo chino 2020: Predicciones el ‘Año de la rata’, según tu signo o animal | Diario Ojo