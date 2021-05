Esta semana HBO sorprendió a todos los seguidores de Game of Thrones al revelar las primeras imágenes de la precuela “House of the Dragon”, la cual estará ambientada 300 años antes de los acontecimientos de la exitosa serie de TV.

“House of the Dragon” estará basada en la obra “Fire & Blood” (Fuego y Sangre, en español) de George R.R. Martin y se centrará en la historia de la Casa de los Targaryen.

El estreno de esta serie sería en el año 2022, ya que la producción ha iniciado recientemente. Con la publicación de las primeras fotografías, se conoció también qué actores darán vida a los personajes más importantes.

La princesa Rhaenyra Targaryen, primogénita del rey y jinete de dragones, será protagonizada por Emma D’Arcy.

Mientras que Matt Smith hará del príncipe Daemon Targaryen, quien es el hermano menor del rey Viserys y heredero del trono. Es un guerrero poderoso que tiene la verdadera sangre del dragón.

También se conoció que Olivia Cooke será Alicent Hightower, hija de Otto, la mano del Rey. Se trata de la mujer más atractiva de los siete reinos, criada en la Fortaleza Roja muy cerca del rey. También destaca por su cortesía e inteligencia política.

