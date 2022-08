El próximo estreno de “House of the Dragon”, el spin-off de “Game of Thrones”, ha generado gran expectativa entre sus fanáticos debido a que amplía el universo creado por el escritor George R.R. Martin y busca alcanzar la popularidad de su antecesora.

Ambientada unos 200 años antes de la serie original, “House of the Dragon” está basada en la novela “Fuego y Sangre” y narra la historia de la Casa Targaryen, que destaca por su íntima relación con la especie de los dragones.

La precuela mostrará la época en la que los Targaryen se encontraban en el apogeo de su poder mientras gobernaban Westeros, y luego se desataba la guerra civil conocida como “La Danza de los Dragones”, donde distintos miembros de la familia Targaryen se enfrentaban entre sí.

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL ELENCO DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Este spin-off cuenta un elenco de destacados actores: Paddy Considine como el rey Viseys I Targaryen, Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen, Matt Smith como Daemon Targaryen, Olivia Cooke como Alicent Hightower, entre otros.

Los creadores de la serie, Ryan Condal y Miguel Sapochnik, han tratado de renovar por completo el mundo de “Game of Thrones”, puesto que ninguno de sus personajes, dragones o escenarios son iguales; sin embargo, serán familiares para los seguidores de la saga.

One does not need Targaryen blood to enter the Dragon’s Den, but it helps. #HOTDSDCC pic.twitter.com/szNkcDFAjz — House of the Dragon (@HouseofDragon) July 23, 2022

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE ESTRENARÁ “HOUSE OF THE DRAGON”?

La precuela de “Game of Thrones” se estrenará este domingo 21 de agosto en la plataforma de HBO Max y contará con un total de 10 episodios, los cuales estarán disponibles cada uno en los domingos subsiguientes.

El primer episodio se llamará “Los herederos del dragón”, en español, y el segundo se titula “El príncipe rebelde”. Los episodios restantes aún no tienen título.

Cabe destacar que “House of the Dragon” no será la única producción derivada del universo “Game of Thrones”, ya que se está desarrollando otra serie sobre la novela corta “Dunk and Egg”, y no se descarta la creación de “The Nine Voyages”, que trata acerca de los viajes marítimos de Corlys Velaryon.

¿A QUÉ HORA SERÁ EL ESTRENO DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

HBO Max, el servicio de streaming encargado de producir y distribuir la franquicia de “Game of Thrones”, publicó los horarios en Latinoamérica, España y Estados Unidos para el estreno del primer capítulo de “House of the Dragon”.