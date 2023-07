“House of the Dragon”, spin-off de “Game of Thrones” y flamante ganadora del Globo de Oro 2023 a Mejor Serie Dramática, ahora apunta a los Premios Emmy 2023, donde ha obtenido ocho nominaciones.

¿Qué estatuillas podría ganar “House of the Dragon”?

La nominación más importante que consiguió la serie fue en la categoría de Mejor Serie de Drama, donde compite con otras grandes series, que son “Succession”, “The White Lotus”, “The Last of Us”, “Better Call Saul”, “The Crown”, “Andor” y “Yellowjackets”.

El resto de premios donde “House of the Dragon” compite son técnicos, donde tiene muchas opciones de ganar. Este tipo de premios son entregados una semana antes de la ceremonia principal que a primera instancia estaba prevista para el 18 de septiembre, sin embargo, dada la huelga del sindicato de actores, la fecha podría cambiar.

Estas son las 8 categorías donde compite el spin-off de Game of Thrones:

Mejor serie de drama

Mejor diseño de producción en una serie de época o fantástica.

Mejor cinematografía de una serie por su octavo episodio.

Mejor vestuario de fantasía o ciencia ficción.

Mejor maquillaje no prostético por el quinto episodio Iluminamos el camino.

Mejor edición de sonido para una serie por el último episodio de la temporada.

Mejor maquillaje prostético por el capítulo El señor de las mareas.

Mejores efectos especiales, en que compite como serie en su conjunto.

All the dragons roared as one. #HouseoftheDragon has been nominated for 8 #EmmyAwards, including Outstanding Drama Series. pic.twitter.com/qvGDsl1IT1 — House of the Dragon (@HouseofDragon) July 12, 2023

Cabe mencionar que hay una nominación que HBO no considera en esta lista de 8 nominaciones. Se trata de la categoría a Mejor contenido corto de una serie, por sus episodios de “Inside the Episode” de “House of the Dragon”.

¿En qué categorías se esperaba que “House of the Dragon” obtenga nominaciones?

La gran sorpresa fue la ausencia a nominaciones para premios importantes como de Mejor Actor o Actriz. Aquí pudieron ser considerados Matt Smith, Paddy Considine y Emma D’Arcy, por sus papeles de Daemon Targaryen, Viserys Targaryen y Rhaenyra Targaryen, respectivamente.

La explicación a esto es que los actores de “Succession” acapararon las categorías con 14 nominaciones en las categorías individuales debido a su temporada final. Sucedió algo similar con “Game of Thrones”, que en su temporada final logró 10 nominaciones para sus actores y actrices, pero solo Peter Dinklage logró ganar el premio. La serie tampoco fue nominada a Mejor dirección o Mejor guión en serie de drama.

Respecto a los Premios Emmy 2023, debemos destacar que “Succession” es una de las claras favoritas de este año, puesto que cuenta con 27 nominaciones, siendo 14 de ellas por interpretaciones.

“The Last of Us” es otra serie que también hay que mencionar por sus 24 nominaciones, y luego está “The White Lotus” con 23 menciones. Con esto, HBO ha avasallado a otras producciones con 127 nominaciones en su totalidad.

Cabe destacar que el récord de nominaciones a los Premios Emmys, lo tiene “Game of Thrones” con 32 menciones en una sola temporada, específicamente por su última entrega. Con esto acumuló 164 en total y también tiene el récord de Emmys conseguidos con 44 galardones, según informó la plataforma Los Siete Reinos.