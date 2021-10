Esta semana, se estrenó el ‘teaser’ de “House Of The Dragon”, la precuela de “Game of Thrones” (GOT) que —como su título ya lo anuncia— se centrará en el pasado de la Casa Targaryen. Las imágenes reveladas por HBO Max en sus redes sociales, muestran un poco de lo que vendrá en esta nueva serie, la cual según George R. R. Martin podría estar cargada de dragones.

La trama principal de esta nueva serie se basa en la obra “Fire & Blood” (Fuego y Sangre, en español) de George R.R. Martin. Como ya lo aclara el tráiler, se sitúa 200 años antes de los eventos conocidos en GOT. “House of the Dragon”, es una de las obras favoritas del autor, quien reveló esta preferencia cuando fue entrevistado el pasado jueves 30 de septiembre en el podcast The Stuff Dreams Are Made Of.

En esta oportunidad, el escritor de 73 años de edad, reveló algunos detalles sobre la futura serie de HBO Max. “Siempre pensé que esta era una historia increíble, es una que me encanta, así que estoy deseando verla cobrar vida en la pantalla. ¡Y por supuesto tengo ganas de ver a los dragones! Obviamente, amo a los dragones. Tuvimos tres de ellos en Game of Thrones, pero ahora tendremos 17″, señaló Martin.

Además, el autor de la saga espera que los dragones tengan algo más que efectos especiales. “Con suerte, cada uno tendrá su propia personalidad, serán reconocibles al instante cuando los veas, los colores y todo eso, porque los dragones tienen personalidades en los libros, y será genial ver eso en acción. Así como los jinetes de dragones. Todo eso está muy bien”, detalló en el podcast.

Oficialmente, de parte de HBO y los nuevos ‘showrunners’ aún o se sabe con exactitud si veremos a los esperados dragones, animales característicos de la Casa Targaryen. Como se recuerda, en GOT solo tuvimos la oportunidad de ver a tres de estos ejemplares recreados con CGI: Drogon, Rhaegal y Viserion.

¿Qué nos revela el teaser de “House of the Dragon” ?

“Los sueños no nos hicieron reyes... los dragones sí”, señala Daemon Targaryen (Matt Smith) en el nuevo ‘teaser’ de la serie que se estrenará en 2022 por HBO Max. Aún no hay una fecha fija asegurada, pero con la previsión de que esta serie se empezó a rodar desde inicios de 2021, es posible que llegue para la primera mitad del próximo año.

En las breves imágenes que vemos del adelanto, podemos adivinar que pese a tratarse de 200 años antes de la caída del trono del rey Aerys II Targaryen, apodado como el Rey Loco. En esta serie conoceremos elementos que fueron solo parte de cuentos o leyendas de GOT. En orden mencionan:

“ Dioses ”, que parece ser una referencia a los antiguos dioses y al mismo tiempo a la veneración a los dragones.

”, que parece ser una referencia a los antiguos dioses y al mismo tiempo a la veneración a los dragones. “ Reyes ”, luego de mostrarnos a un hombre que porta la insignia de la Mano del Rey, que podría ser Otto Hightower, y al propio monarca, que podría ser el rey Viserys I Targaryen

”, luego de mostrarnos a un hombre que porta la insignia de la Mano del Rey, que podría ser Otto Hightower, y al propio monarca, que podría ser el rey Viserys I Targaryen “ Fuego ”, y vemos a la joven princesa Rhaenyra Targaryen, primogénita del rey y jinete de dragones.

”, y vemos a la joven princesa Rhaenyra Targaryen, primogénita del rey y jinete de dragones. “Sangre”, que parece estar relacionado a los vínculos de sangre y al derramamiento de la misma.

¿Quiénes conforman el elenco de “House Of The Dragon”?

Conforme pasa el tiempo y se dan mayores pistas y adelantos de la serie, se confirma el elenco que esta tendrá. Este tipo de novedades tienen en vilo a los fanáticos de GOT que piensan darle una nueva oportunidad al universo creado por George R.R. Martin. Estos son algunos de los actores confirmados:

Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen

como la princesa Rhaenyra Targaryen Milly Alcock como la joven princesa Rhaenyra Targaryen

como la joven princesa Rhaenyra Targaryen Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen

como el príncipe Daemon Targaryen Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon

como Lord Corlys Velaryon Rhys Ifans como Otto Hightower

como Otto Hightower Olivia Cooke como Alicent Hightower

como Alicent Hightower Emily Carey como la joven Alicent Hightower

como la joven Alicent Hightower Wil Johnson como Ser Vaemond Velaryon

como Ser Vaemond Velaryon John Macmillan como Ser Laenor Velaryon

como Ser Laenor Velaryon Savannah Steyn como Lady Laena Velayron

como Lady Laena Velayron Theo Nate como Ser Laenor Velaryon

