Si se habla de una de las series que más ha calado en los fanáticos de las historias extensas y mitológicas, sin duda no puede faltar “Game of Thrones”. Con el anuncio del lanzamiento de una precuela llamada “House of the Dragon”, los más felices fueron sus seguidores, quienes esperan con ansias su estreno en HBO Max. ¿Cuándo llegará al servicio de streaming? Aquí los detalles.

Contará la historia de la casa Targaryen, aunque con la particularidad de estar enfocada 300 años antes de los hechos que sucedieron en la producción original. En ese entonces, la familia escapó de la destrucción de Valyria hasta establecerse en Rocadragón, donde comenzaría la conquista de Poniente por parte de Aegon I.

Aunque no se ha confirmado cuántas temporadas tendrá esta ficción encaminada a extender la franquicia lo máximo posible, se sabe que la primera de ellas contará con diez episodios. Eso sí, dentro de las certezas, HBO Max se encargó de hacer oficial que la serie llegará a su plataforma el próximo 21 de agosto de 2022.

Además, el autor de los libros de Game of Thrones, George R.R. Martin, confesó en el podcast ‘The Stuff Dreams Are Made Of’ que serían 17 los dragones que aparezcan en la precuela. Estos serán uno de los mayores atractivos de la historia, quienes serán fundamentales para los planes de las y los Targaryen.

¿Quiénes conformarán el elenco de House of the Dragon?

Paddy Considine - Viserys Targaryen

Olivia Cooke - Alicent Hightower

Emma D’Arcy - Princess Rhaenyra Targaryen

Matt Smith - Prince Daemon Targaryen

Steve Toussaint - Lord Corlys Velaryon, The Sea Snake

Eve Best - Princess Rhaenys Velaryon

Rhys Ifans - Otto Hightower

Sonoya Mizuno - Mysaria

Fabien Frankel - Ser Criston Cole

Milly Alcock - Princess Rhaenyra Targaryen (Young)

Emily Carey - Alicent Hightower (Young)

Ryan Corr - Ser Harwin ‘Breakbones’ Strong

Jefferson Hall - Lord Jason Lannister, Tyland Lannister

David Horovitch - Grand Maester Mellos

Graham McTavish - Ser Harrold Westerling

Matthew Needham - Larys Strong

Bill Paterson - Lord Lyman Beesbury

Gavin Spokes - Lord Lyonel Strong

