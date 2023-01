Los fanáticos de Game of Thrones seguramente conocen a Miguel Sapochnik, quien es considerado por muchos, como uno de los mejores directores de la exitosa serie de HBO, dirigiendo capítulos como “Hardhome”, “Battle of the Bastards” y “The Winds of Winter.”

Gracias a su excelente trabajo, se convertiría junto a Ryan Condal en uno de los showrunners de House of the Dragon, precuela de Game of Thrones que narrará una brutal guerra civil entre miembros de la familia Targaryen.

Miguel Sapochnik seguirá siendo productor ejecutivo de House of the Dragon. | Foto: @HouseofDragon / Twitter

Dentro del éxito que obtuvo este spin-off, sorprendió mucho a los fanáticos cuando Sapochnik anunció que dejaría su cargo como director tras la primera entrega.

“Estoy tan orgulloso de lo que logramos con la primera temporada y más que encantado por el entusiasta recibimiento que los usuarios tuvieron”, escribió en un comunicado. “Fue increíblemente difícil decidir dejar el puesto, pero sé que hice la elección correcta para mí, tanto personal como profesionalmente”, explicó.

Aunque dejó la posición de director dentro de la serie, Sapochnik aún seguirá siendo productor ejecutivo y también seguirá creando más contenido para HBO, ya que aún tiene un contrato vigente.

Respecto a la razón de su salida, el cineasta comentó en su momento sobre su renuencia a regresar a Westeros después de pasar tanto tiempo trabajando en Game of Thrones, por lo que muchos comprendieron que solo necesitaba un descanso del mundo de “Canción de Hielo y Fuego”. Sin embargo, recientemente se han revelado nuevos detalles sobre su partida.

¿POR QUÉ MIGUEL SAPOCHNIK DEJÓ SU PUESTO COMO DIRECTOR?

Según recoge la página web Winter is Coming de la plataforma Puck, Miguel Sapochnik habría dejado la dirección de House of the Dragon debido a que HBO se rehusó a tener a su esposa como productora.

La esposa del director es Alexis Raban, quien interpretó a una dama de Alicent Hightower en cuatro episodios de House of the Dragon. Previamente, su última actuación en pantalla fue en un episodio de Game of Thrones dirigido por su esposo.

A spy within the walls of the Red Keep. pic.twitter.com/MhlVQoVY9q — House of the Dragon (@HouseofDragon) December 12, 2022

De acuerdo con Puck, Raban también fue productora durante la primera temporada de House of the Dragon y Sapochnik esperaba que lo siguiera siendo en la segunda entrega. Sin embargo, HBO se negó y aludió a su falta de experiencia para esta decisión. Cabe destacar que House of the Dragon es su único crédito como productora.

Según el informe, la decisión de HBO calentó un poco las cosas con el director y tuvo que enviar a un mediador para calmar y resolver la situación. Esto terminó dejando a Sapochnik fuera de la dirección, y luego él terminó despidiendo a sus agentes actuales y yendo con los de Raban.

A pesar de todo, sin importar la razón de su salida, lo cierto es que Miguel Sapochnik dejará un gran vacío dentro de la dirección del spin-off.