Sigue en vivo todos los movimientos telúricos en el país, según los reportes que publica el Instituto Geofísico del Perú. También consulta sobre noticias relacionadas, así como recomendaciones en este tipo de situaciones.
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Consulta aquí los últimos registros del Instituto Geofísico del Perú sobre los movimientos sísmicos en el país.