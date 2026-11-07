Por Redacción EC

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El Perú es un país sísmico y todos debemos estar preparados para enfrentar un movimiento de gran escala. Por ese motivo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda el uso de la mochila para emergencias debido a que es un elemento clave del “combo de supervivencia” en medio de un desastre natural.

Temblor en Perú vía el IGP

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  • ¿CUÁL ES EL SISMO DE MAYOR MAGNITUD REGISTRADO POR INSTRUMENTOS EN EL PERÚ?
  • El jueves 3 de octubre de 1974, un terremoto de 8,0 grados se registró en Lima a las 9:21 a.m., azotando la capital del Perú, así como gran parte de la costa peruana, hacia el sur. El movimiento duró alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3.600 heridos.
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  • El Perú está ubicado en una zona sísmica y la ocurrencia de sismos es inevitable. Un estudio del IGP indica que existe energía sísmica acumulada en el sur del país, lo que debe incentivarlos a participar en simulacros.
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  • La entidad encargada de llevar el registro de cada temblor en el país es el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Asimismo, entrega información oficial cada vez que ocurre un sismo mediante sus cuentas de redes sociales.
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  • ¿CÓMO SE OBTIENEN LOS DATOS DE LOS SISMOS EN PERÚ?
  • El CENSIS obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional (DS-0017-2018MINAM), pconformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.
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  • ¿POR QUÉ PERÚ ES UNA ZONA ALTAMENTE SÍSMICA?
  • Perú es un país altamente sísmico debido a que está ubicado dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.
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Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
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