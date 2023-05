La huelga de guionistas en Estados Unidos continúa afectando a las producciones de Hollywood. Las series y películas de ciencia ficción o fantasía tampoco se salvan y se ven obligados a suspender sus grabaciones.

Miles de escritores de Hollywood se encuentran sin trabajar en la actualidad, por lo que las producciones de contenidos de entretenimiento han frenado el rodaje de las cintas. Los guionistas exigen un aumento en sus salarios más competitivos, mayor seguridad laboral y limitaciones en el uso de la inteligencia artificial.

Ya fueron afectados programas nocturnos de entretenimiento que son escritos en el día. Series como “Saturday Night Live”, que todas las semanas presentaba novedades para sus televidentes, se encuentra paralizada. Si la huelga no se resuelve pronto, los próximos afectados serán las series, que retrasarán las grabaciones de nuevos capítulos.

¿Qué programas de ciencia ficción serán afectados por la huelga?

1. Stranger Things | Temporada 5

La quinta y última temporada de la exitosa serie de Netflix, Stranger Things, que inició como un tributo a las películas de terror de los años 80, no llegaría en el tiempo estimado para sus seguidores por la plataforma de streaming. La filmación de la entrega número 5 recién se realizará cuando culmine la huelga. Así lo dieron a conocer los creadores Matt y Ross Duffer.

De llegar a un acuerdo la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) con la Writers Guild of America (WGA), se podrá realizar la filmación. Caso contrario, no habrá más viajes a Hawkins hasta que termine la huelga de guionistas.

2. Severance | Temporada 2

Este es uno de los espectáculos más aclamados del año pasado. “Severance” es un drama que lleva el sello de Apple TV+ que trata de un grupo de trabajadores que no recuerdan nada de sus vidas cuando se dedican a trabajar en la oficina. La serie fue bien recibida por la crítica como por los fanáticos después de su primera temporada.

“Severance” emitió informes de retrasos, incluso antes de que iniciara la huelga. Se comentaba que había problemas en el set con los escritores. El director y productor, Ben Stiller, lo negó.

3. A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight

HBO se encuentra trabajando en dos series de precuelas de Game of Throne. Una de ellas es “House of the Dragon”, emitida en 2022. La segunda temporada ya estaba en medio de rodaje, hasta que el sindicato de escritores convocó la huelga. HBO ha decidido continuar filmando. Los guiones están terminados y ello no sería impedimento para la grabación de la serie, según informa la plataforma Fansided.

Por otro lado, HBO también está trabajando en una adaptación de las novelas “Dunk and Egg” del autor George RR Martin, que se llamará “A Knight of the Seven Kingdoms”, que trata sobre un caballero y un escudero que viajan por Westeros unos 90 años antes de los eventos de “Game of Thrones”. Esta será escrita por Ira Parker, quien escribió sobre la primera temporada de “House of the Dragon”, pero teniendo en cuenta el contexto de lla huelga, podemos decir que la serie está en pausa por ahora.

4. Blade

Una de las películas de renombre afectadas por la huelga es “Blade”, producción de Marvel protagonizada por Mahershala Ali. No es la primera vez que la cinta sufre retrasos. El creador de la película fue contratado para modificar el guión semanas antes de la huelga. El tiempo no le alcanzó para culminar su labor y Marvel se vio obligado a retrasar las grabaciones hasta que termine la huelga. Esto no sucede con todas sus películas, ya que otras se encuentran filmándose o en producción, sin ninguna intención de paralizar.

Blade se une al Universo Cinematográfico de Marvel con Mahershala Ali como protagonista. (Foto: Marvel Studios)

5. Star Trek: Strange New Worlds | Temporada 3

Existe una nueva temporada de “Star Trek: Stranger New Worlds” que llegará a Paramount+ el próximo 15 de junio. Paramount esperaba adelantar grabaciones de la tercera temporada para el 2 de mayo. Sin embargo, esa misma fecha se convocó a la huelga de escritores.

Según TrekCentral, el rodaje se ha retrasado por las circunstancias de la huelga. Paramount estaría pensando en continuar las grabaciones sin la necesidad de contar con escritores en el set. Esta idea no se daría debido que Strange New Worlds filma en Canadá, donde otro sindicato de guionistas de cine y televisión se han solidarizado con la Writers Guild of America (WGA), por lo que no tendrían suficientes personas en el set.