IFE Universal, Laboral y Quinto Retiro AFP

El Gobierno de Chile, desde el inicio de la pandemia del Covid-19, implementó diversos programas de ayuda monetaria a amplios sectores de la población en el país. En plan de protección cuenta con: el Ingreso Familiar de Emergencia Universal (IFE Universal) y el IFE Laboral. Además, aún existe la posibilidad de que se integre el Quinto Retiro del 10% de los fondos en las AFP, es un proyecto de ley que está viendo el Congreso.

La emergencia sanitaria que hoy en día nos encontramos, está lejos de concluirse. La variante del Ómicron está desatando olas de contagios en varias partes del mundo, así como en Chile. La cifra de contagios esta en alta, por la presencia de la mutación del virus genera preocupación en las autoridades. En esta ocasión gracias a la vacuna influye favorablemente en el nuevo escenario generado por la variante.

¿AYUDA DEL IFE UNIVERSAL EN QUÉ CONSISTE?

Esta ayuda monetaria del Gobierno de Chile ha favorecido a cientos de ciudadanos, debido al carácter universal que finalmente le otorgó La Moneda. Gracias a la iniciativa tuvo un alcance cercano a los 15 millones de personas en todo el país, aunque ahora el beneficio se extinguió con la conclusión del 2021.

¿HASTA CUÁNDO PUEDO POSTULAR AL IFE UNIVERSAL?

Para postular al último pago del IFE Universal fue hasta el día 16 de noviembre pasado. Posteriormente, la entrega del aporte económico se materializó desde el día 30 del mes precedente.

Sobre una posibilidad del extender el beneficio, Gabriel Boric presidente electo mencionó que, “hay que ser muy responsable en el gasto fiscal. No creo que haya condiciones para hacer una extensión en las condiciones en que está hoy la economía”.

¿EN QUÉ CONSISTE EL IFE LABORAL?

El programa de ayuda otorgado por el estado se encuentra vigente. Tiene como finalidad ayudar de manera directa a todos los trabajadores que hayan encontrado empleo durante el último tiempo. Puntualmente, para quienes lo hicieron entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre.

Tiene objetivo ayudar principalmente a la nueva masa laboral femenina que puede recibir el 60% de su sueldo como beneficio del estado. Siempre y cuando el monto máximo del aporte registra un tope de $250.000. Para los hombres, en cambio, la cifra del beneficio alcanza el 50% del salario y el monto máximo de la ayuda asciende a $200 mil.

¿HASTA CUÁNDO ESTÁ VIGENTE EL IFE LABORAL?

El IFE Laboral, seguirá vigente durante los meses de enero, febrero y marzo de 2022. Por su parte, quienes resulten favorecidos en noviembre, diciembre y enero recibirán hasta tres meses de pago del subsidio, siempre y cuando permanezcan con trabajo.

Si eres uno que cumple con los requisitos del beneficio, debes ingresar y postular en la página del programa. Te lo compartimos:

subsidioalempleo.cl.

QUINTO RETIRO AFP: QUÉ PASA CON EL PROYECTO EN EL CONGRESO

Los diputados Pamela Jiles y Félix González, presentaron la propuesta legislativa, y hoy se encuentra en el primer trámite constitucional, después de ser ingresada a la Cámara de Diputados luego del rechazo anterior del proyecto de ley del Cuarto Retiro de los fondos.

Cabe mencionar, que el escenario que enfrenta la iniciativa legal en el Congreso aun no es del todo claro. Marcos Ilabaca, presidente de la Comisión de Constitución de la cámara baja, menciona que el objetivo es que la discusión se desarrolle lo más pronto posible.

Ilabaca Sostiene que, “estamos trabajando en el procedimiento para que el retiro sea una realidad y no un mero sueño. Hoy no están los votos y, si se rechaza, no se podrá volver a discutir, menos con la composición del próximo Congreso”.





