La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará el 11 y 12 de junio en tres ciudades simultáneas: Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles. Por primera vez en la historia del máximo torneo de selecciones de fútbol, el acto de apertura no será un único evento, sino una trilogía de espectáculos coordinados, cada uno presentado en su sede local. Si quieres saber cómo ver la ceremonia en México y Estados Unidos, te detallamos cada una de las las transmisiones en vivo disponibles por los canales de televisión y plataformas de streaming que tienen los derechos del Mundial en cada país, con señal abierta y por suscripción según región.

El Estadio Azteca abre la serie el jueves 11 de junio ante una audiencia que lo conoce como uno de los recintos más ruidosos del planeta. La producción en México fue desarrollada junto a Balich Wonder Studio, la firma italiana responsable de ceremonias olímpicas y exposiciones internacionales, que firma el diseño creativo de las tres sedes.

En Ciudad de México los artistas principales incluyen a Maná y J Balvin, nombres con fuerte arraigo en el público latino en Estados Unidos y México. El formato busca combinar elementos culturales locales con la escala global del evento para acentuar la identidad mexicana en la pasarela inicial.

El 12 de junio Toronto y Los Ángeles cerrarán la trilogía con sus propios headliners y montajes. En Toronto destacan Michael Bublé y Alanis Morissette, mientras que en Los Ángeles se espera la participación de figuras internacionales como Katy Perry, LISA de BLACKPINK, Future, Anitta, Rema y Tyla, completando así la programación musical del arranque.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Consulta dónde ver la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO GRATIS, qué artistas participarán y a qué hora comienza la ceremonia en México y el resto del mundo. FOTO KARIM JAAFAR PARA AFP / KARIM JAAFAR

¿A qué hora es la inauguración de la Copa Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá?

La Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 contará con tres ceremonias inaugurales históricas en Norteamérica. Las celebraciones comenzarán el jueves 11 de junio en Ciudad de México, seguidas de dos ceremonias simultáneas en Toronto y Los Ángeles el viernes 12 de junio, que marcarán el inicio del máximo torneo de selecciones de fútbol para los países anfitriones.

CEREMONIA FECHA HORA DE INICIO PARTIDO Ciudad de México Jueves, 11 de junio de 2026 11:30 am CST (Tiempo del Centro de CDMX) México vs. Sudáfrica Toronto Viernes, 12 de junio de 2026 1:30 pm EDT (Hora del Este) Canadá vs. Bosnia y Herzegovina Los Ángeles Viernes, 12 de junio de 2026 4:30 pm PDT (Hora del Pacífico) Estados Unidos vs. Paraguay

La primera ceremonia comienza el jueves 11 de junio de 2026 a las 11:30 a. m. hora local en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, noventa minutos antes del partido entre México y Sudáfrica. A este evento le sigue Toronto el viernes 12 de junio a la 1:30 p. m. hora local en el BMO Field de la capital de la provincia de Ontario, y Los Ángeles cierra la trilogía de inauguraciones a las 4:30 p. m. hora local en el SoFi Stadium. Cada ceremonia se realiza exactamente 90 minutos antes del partido inaugural del país anfitrión.

Se recomienda a los aficionados que asistan a cualquiera de los partidos inaugurales que lleguen con antelación, ya que las puertas del estadio se abrirán cuatro horas antes del inicio del partido para que los poseedores de entradas puedan disfrutar de actividades interactivas, recompensas y programación previa al partido en directo.

Guía de canales TV y streaming para ver la inauguración de la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

En Estados Unidos, la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 del jueves 11 de junio de 2026, desde el Estadio Azteca en Ciudad de México se podrá ver gratis por la app de Tubi TV y canales de televisión como los de la cadena Fox Sports. Las opciones de streaming de paga como Fubo también ofrecerán una amplia cobertura del evento.

Televisa (Canal 5) y TV Azteca (Azteca 7) transmitirán los pormenores de la celebración por señal abierta en México, mientras que en Canadá, la cobertura estará a cargo de TSN, CTV y RDS.

PAÍS CANAL DE TELEVISIÓN STREAMING Estados Unidos FOX (Inglés) y Telemundo (Español) Peacock, FOX Sports, YouTube TV y Fubo Canadá CTV, TSN y RDS TSN+ y CTV app México Televisa (Canal 5) y TV Azteca (Azteca 7) ViX y TV Azteca digital

Revisa la lista de artistas que estarán presentes y cantarán en la inauguración de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. (Foto: AFP) / Jairo Rúa

¿Cómo ver EN DIRECTO la inauguración de la Copa Mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y México?

Dependiendo de tu idioma y operador de cable de preferencia, existen múltiples formas de ver el inicio de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 tanto global como localmente:

TRANSMISIÓN EN INGLÉS (EE. UU.) TRANSMISIÓN EN ESPAÑOL (EE. UU.) ESPECTADORES INTERNACIONALES Transmisión gratuita por aire: La ceremonia de apertura y el partido inaugural (México vs. Sudáfrica) se transmitirán en vivo por su canal local de Fox, al que puede acceder gratis con una antena digital estándar. TV y streaming: La cobertura en español está a cargo de Telemundo. Puedes ver la investidura en vivo por Telemundo o disfrutar de toda la acción en streaming a través de Peacock. Canadá: La cobertura estará a cargo de TSN, CTV y RDS. Transmisión gratuita: Por primera vez, Tubi ofrecerá una transmisión simultánea gratuita en 4K de la ceremonia de apertura y los partidos inaugurales, sin necesidad de suscripción. -- México: La cobertura local está disponible a través de Televisa Y TV Azteca. Transmisión premium: Puede ver toda la cobertura de Fox a través de paquetes de televisión en vivo como Fubo o Sling TV. -- Europa y Reino Unido: El acceso en abierto varía según el país. En Alemania, las principales cadenas como ARD y ZDF transmitirán los eventos inaugurales, además de ofrecer cobertura local en el Reino Unido y Francia.

¿Quién canta en la inauguración de la Copa Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá?

La trilogía de ceremonias de inauguración comienza con el papel picado como elemento visual central, una técnica artesanal que reinterpreta el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA a través de la tradición mexicana. Con esto, el Estadio Azteca (Estadio de Ciudad de México) se convierte en el primer recinto en la historia en albergar partidos de tres Copas Mundiales, sumándose a las ediciones de 1970 y 1986.

En la ceremonia de apertura se interpretarán en vivo temas del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, fusionando talento indígena con artistas folclóricos contemporáneos de cumbia, música regional mexicana, reguetón y pop latino.

Para el espectáculo en tierra canadiense, la organización adoptará como sello visual una reinterpretación del trofeo inspirada en un mosaico, que simboliza a las personas, culturas y comunidades que definen al país. La ceremonia comienza con un recorrido por Canadá de costa a costa, marcando el primer partido de la Copa Mundial de Fútbol disputado por la selección masculina de Canadá en casa, específicamente, en el BMO Field (Estadio de Toronto).

Y por último, pero no menos importante, el show de Los Ángeles estará concebido al estilo de Hollywood: efectos visuales a gran escala, narrativa inmersiva y actuaciones en vivo centradas en el trofeo de la Copa del Mundo en el campo del SoFi Stadium (Estadio de Los Ángeles). El cartel está diseñado para alcanzar la viralidad global, combinando a la realeza del pop estadounidense con el afrobeats, el K-pop, el hip-hop y el talento latino.

Ceremonia de inauguración en Ciudad de México desde el Estadio Azteca (Jueves, 11 de junio 2026)

Artistas confirmados

Maná (grupo de rock mexicano)

(grupo de rock mexicano) Alejandro Fernández (cantante de música regional mexicana)

(cantante de música regional mexicana) Belinda (cantante de pop mexicana)

(cantante de pop mexicana) Los Ángeles Azules (agrupación de cumbia mexicana)

(agrupación de cumbia mexicana) Lila Downs (cantante mexicana de folk-fusion)

(cantante mexicana de folk-fusion) J Balvin (cantante colombiano de reggaetón)

(cantante colombiano de reggaetón) Danny Ocean (cantante venezolano de Latin pop)

(cantante venezolano de Latin pop) Tyla (cantante sudafricano de Afro-pop, representando al país visitante en el partido inaugural)

Ceremonia de inauguración en Toronto desde el BMO Field (Viernes, 12 de junio 2026)

Artistas confirmados

Michael Bublé (cantante de jazz-pop canadiense)

(cantante de jazz-pop canadiense) Alanis Morissette (cantante de rock canadiense)

(cantante de rock canadiense) Alessia Cara (cantante canadiense de R&B-pop)

(cantante canadiense de R&B-pop) Jessie Reyez (cantante canadiense de R&B)

(cantante canadiense de R&B) William Prince (cantante folk canadiense)

(cantante folk canadiense) Sanjoy (productor y DJ bangladesí-canadiense)

(productor y DJ bangladesí-canadiense) Nora Fatehi (danzante canadiense de ascendencia marroquí)

(danzante canadiense de ascendencia marroquí) Elyanna (cantante y compositora palestino-chilena)

(cantante y compositora palestino-chilena) Vegedream (artista francés de “Ramenez la coupe à la maison”)

Ceremonia de inauguración en Los Ángeles desde el SoFi Stadium (Viernes, 12 de junio 2026)

Artistas confirmados

Katy Perry (cantante pop estadounidense)

(cantante pop estadounidense) Future (cantante estadounidense de hip-hop)

(cantante estadounidense de hip-hop) Anitta (cantante brasileña de pop)

(cantante brasileña de pop) LISA de BLACKPINK (cantante tailandesa)

de BLACKPINK (cantante tailandesa) Rema (cantante nigeriano de Afrobeats)

(cantante nigeriano de Afrobeats) Tyla (cantante sudafricana de Afro-pop)

FIFA confirmó que más artistas serán anunciados previo a la ceremonia de inauguración en Los Ángeles.

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