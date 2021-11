Si hasta el día de hoy el “por ahora no estoy interesado” o el “ya me han llamado anteriormente y no deseo ningún producto financiero”, no son suficientes y tu número de celular sigue recibiendo innumerables llamadas de empresas interesadas en darte ofertas y promociones. Aquí te compartimos algunos medios para que puedas pedir ayuda o detener esto que muchos han considerado como acoso.

¿Cuáles? En el canal de denuncia “WhatsApp No Insista” (999273647) del Indecopi, por ejemplo, puedes informar sobre las llamadas, mensajes de texto o correos publicitarios no autorizados que recibes de proveedores que ofrecen productos y servicios sin tu autorización o consentimiento.

Este servicio ha sido habilitado por la entidad estatal desde el 2018, en línea con lo que señala el Código de Protección y Defensa del Consumidor que precisa que “los proveedores deben contar con el consentimiento previo de las personas para ofrecerles productos y/o servicios a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y/o correos electrónicos”.

¿CÓMO FUNCIONA “WHATSAPP NO INSISTA”?

Para reportar este tipo de casos, los consumidores pueden contactarse con el Indecopi agregando el número 999273647 del “WhatsApp No insista” entre sus contactos.

Y, en caso recibas una comunicación que no autorizaste para reportalo al canal de denuncia “WhatsApp No insista”, deberás proporcionar la siguiente información:

1. Nombre de la empresa

2. Detalle del producto o servicio ofrecido

3. Número telefónico o dirección de correo electrónico desde el que te contactaron

4. Fecha y hora en que se produjo la comunicación

5. Print de pantalla del registro de la llamada o del correo electrónico

6. Nombre y DNI de la persona que recibió la comunicación

Debes tener en cuenta que este servicio –como aclaran en el Indecopi– “no sirve para interponer un reclamo o denuncia contra una empresa o proveedor, ni para bloquear los números o correos electrónicos reportados”, pero sí sirve para identificar a las empresas que incurren en faltas, por lo que podrían ser sancionadas con multas que pueden llegar hasta las 450 UIT.

El "WhatsApp No Insista" del Indecopi es un canal de denuncia para reportar las llamadas promocionales sin autorización (Imagen: Indecopi)





MÁS CANALES DE DENUNCIA

Pero, el servicio de Indecopi no es el único canal de denuncia, también puede optar por bloquear desde su celular las llamadas entrantes de los números que ha logrado identificar como los autores de las “llamadas publicitarias”.

Y, también puedes informarlo a la Dirección General de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia, que es la entidad encargada del adecuado tratamiento de los datos personales.

LÍMITES DEL TELEMARKETING

Si bien, el telemarketing es una actividad comercial válida, debe ejercerse respetando los derechos de los consumidores y, por esa razón, “la primera comunicación orientada a solicitar la aceptación del consumidor para recibir estas comunicaciones está permitida, pero debe ser ejercida respetando los derechos del consumidor”.

Y si tu respuesta al solicitar tu consentimiento es negativa, las empresas deben respetar tu decisión y no insistir.

Por ello es importante, como dicen en Indecopi, que cuando compres un producto, contrates un servicio o solicites acceder a una promoción, “leas bien los términos, cláusulas y condiciones antes de aceptarlos y firmarlos porque puedes estar autorizando el envío de publicidad o promociones a través de diversos medios (llamadas, mensajes SMS o mensajes electrónicos)”, aunque después tendrás la opción de revocar dicha autorización.

