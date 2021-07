La Eurocopa llegará a su fin con un verdadero partidazo: Inglaterra se medirá ante Italia en el mítico estadio de Wembley. El esperado encuentro, que se jugará este domingo 11 de julio, proclamará a un nuevo campeón del torneo más importante de selecciones en Europa. Para conocer más detalles, te recomendamos seguir leyendo esta nota.

Horarios del Inglaterra vs. Italia

-Argentina, Brasil y Uruguay- 4:00 p.m.

-Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela -3:00 p.m.

-Colombia, Ecuador, México y Perú -2:00 p.m.





Canales que transmitirán el Inglaterra vs. Italia

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, TNT Sports

Brasil: Canais Globo, NOW NET e Claro, SporTV

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru, América Televisión

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Venezuela: IVC, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

México: TUDN En Vivo, Sky HD, Canal 5 Televisa, Blim TV, Blue To Go Video Everywhere, TUDN

Alineaciones probables:

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile e Insigne.

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane.

